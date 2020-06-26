Лучший в индустрии туризма

Ростуризм проводит традиционный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Приём заявок на участие в региональном этапе конкурса в Красноярском крае продлится до 3 июля включительно.

К участию приглашают работников организаций туристской индустрии, стаж по профессии у которых составляет не менее трёх лет, в том числе самозанятых граждан. Важно, что организации обязательно должны быть зарегистрированы либо осуществлять хозяйственную деятельность на территории нашего региона.

Конкурс проводится в номинациях «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма», «Лучший экскурсовод (гид)», а также «Гид-переводчик».

На первом этапе конкурса участников ожидает дистанционное тестирование. По его итогам определят семь финалистов в каждую номинацию. Практический этап состоится 5 августа в Красноярске. Финалистам предстоит решение практической задачи в своей специализации и короткое собеседование.

Впервые в истории регионального этапа в Красноярском крае призёры и победители получат денежные вознаграждения. За первое место дадут 50 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч, за третье – 10 тысяч. Вознаграждение станет важной мерой поддержки в период остановки туристического сезона. Кроме того, победители будут представлять Красноярский край на федеральном этапе, который стартует 10 августа и пройдёт в дистанционном формате.

Подробную информацию о конкурсе можно прочитать в Положении.