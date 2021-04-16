Лыжи лечат

Проект «Покоряя вершины» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. Размер гранта на реализацию проекта составил 3 миллиона 546 тысяч 840 рублей. Реализовываться проект должен был в период с 1 марта 2020 года по 31 августа 2021 года, но из–за пандемии сроки продлили до конца этого года. Это уже четвёртый проект благотворительного фонда «69 параллель», на который были выделены средства Фонда президентских грантов.

Длинный путь

– В 2017 году мы написали первый проект для «Лыж мечты», но он не получил поддержку, — рассказывает Екатерина Карасёва, руководитель фонда «69 параллель». — Видимо, тогда время для него ещё не пришло. Мы продолжали изучать эту тему, много общались с основателями проекта «Лыжи мечты» (который после ребрендинга называется «Лига мечты») Сергеем и Натальей Белоголовцевыми и ребятами, которые работают с ними. Благодаря их программе появилось множество других направлений для реабилитации детей–инвалидов и ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Три направления реабилитации, которые реализуются в рамках «Лиги мечты» прижились и в Норильске. Это «Ролики мечты», «Игры мечты» и собственно «Лыжи мечты», реализуемые благодаря проекту с символичным названием «Покоряя вершины». У каждого из нас свои вершины, и мы их ежедневно покоряем.

Тренировки по проекту «Покоряя вершины» проводятся на лыжной базе «Оль–Гуль» с 6 апреля, в этом нас поддержала директор базы Полина Киселёва. С сотрудниками и тренерами лыжной базы нас связывают давние партнёрские отношения. Хотя у некоторых людей невольно возникает вопрос: «Какие горные лыжи могут быть на «Оль–Гуле?». На самом деле всё просто. Любое дело начинается с малого, и поскольку наши подопечные особенные, то прежде чем выпустить их на крутой склон, нужно дать им освоиться на небольшой горке. По опыту занятий на роликах мы знаем, что на первой тренировке не все дети готовы даже подойти к спортивному снаряжению, не говоря уж о том, чтобы надеть экипировку. У нас помещение, где ребятишки могут переодеться, находится рядом с горкой, а значит, им будет проще делать свои первые шаги на лыжах. А после занятий у них есть возможность попить чай с выпечкой.

Помимо этого, сотрудникам, волонтёрам и подопечным фонда выделили отдельную раздевалку и помещение для хранения лыж и специального оборудования, которое необходимо для успешной реабилитации и должно обеспечить безопасность и удобство детей на занятиях.

Пока запланированные восемь занятий для каждого ребёнка проходят на «Оль–Гуле», но руководители фонда Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда ждут решения по горе Отдельной: дадут разрешение заниматься на ней или придётся ждать следующего лыжного сезона.

Тренировка с пользой

Программа занятий подразумевает настолько комплексный подход, что учиться кататься на лыжах могут дети с разными уровнями ограниченных возможностей. И при этом достигать определённых результатов, в том числе и спортивных.

– Такая реабилитация проходит ненавязчиво, словно играя, — говорит Екатерина Карасёва. — Дети не только улучшают свои физические навыки, но учатся коммуникации как со взрослыми, так и с другими ребятишками. Нельзя отметать и пользу положительных эмоций — восторг ребёнка, преодолевшего себя, который ещё и видит радость своих родителей, чувствует их поддержку и поддержку тренера. Также физические упражнения способствуют развитию мозга. Медики говорят, что мозг человека, оказавшись в новых условиях, вынужден одновременно выполнять большое количество заданий, при этом посылая различные импульсы телу, которое вольно или невольно начинает на них откликаться. Как преображаются дети уже после нескольких тренировок, мы заметили ещё во время занятий на роликах в ангаре спортивной организации «Шторм» — наших верных и надёжных партнёров.

Эффективность системы адаптивного спорта подтверждают и многие медицинские светила. Одной из составляющих этой системы является участие в различных соревнованиях. У нас такой опыт был, когда наши дети выезжали на материк и состязались в виртуозной езде на роликах. Этим летом мы хотим вновь принять участие в «Стартах мечты» по роллер–спорту, а через год показать достижения наших подопечных в лыжном спорте. Участие в состязаниях детям очень помогает — они становятся увереннее в себе, легче находят общий язык с различными людьми, наблюдается заметный прогресс и в развитии физических и интеллектуальных способностей.

В процессе игры

Для подопечных фонда тренировка не должна становиться обязательной и рутинной. В первую очередь важно общение и тесное взаимодействие ученика и тренера. Без этого не достичь доверия, а значит, реабилитация не принесёт должного эффекта. Заниматься с ребятами будут четыре тренера, имеющих свидетельства инструктора по горным лыжам, а также знания и навыки работы с детьми–инвалидами и ребятишками с ОВЗ, которые также подтверждены сертификатами.

На сегодняшний день к занятиям на горных лыжах приступили 11 детей — подопечных «69 параллели» с различными диагнозами. Знакомство с лыжами начинается постепенно, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Сначала тренер знакомит ребёнка и его родителей с оборудованием и экипировкой. Для детей с различными диагнозами — свои приспособления. Детали продуманы до мелочей — и тренировка абсолютно безопасна для ребёнка.

Главная цель руководителей проекта — сделать так, чтобы программа «Лыжи мечты» не имела временных ограничений и чтобы норильчане, которые нуждаются в такой реабилитации, могли воспользоваться ею беспрепятственно.

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Проект «Покоряя вершины» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году

С горки — ух!

На свою первую тренировку на лыжах Маша приехала на «Оль–Гуль» с мамой. Познакомились с тренером Евгением Выровым, нашли контакт. Евгений рассказал девочке о том, чем ботинки для горных лыж отличаются от обычных, показал, как они крепятся. Мария между делом замечает, что ботинки для горных лыж жёстче и выше, чем для беговых. Неподалёку стоит мама Екатерина Галайда и наблюдает за процессом.

– Я не испытываю опасений, что лыжи могут быть травмоопасны для моей дочери, — говорит Екатерина. — Наоборот, мы уже давно этого ждали и готовились к этому событию. С методикой работаем не первый год, видели результаты и теперь хочется опробовать её на себе. В появлении новых реабилитационных направлений для детей с ОВЗ и инвалидностью я заинтересована не только как руководитель проекта, но и как мама ребёнка с ОВЗ. И не понаслышке знаю о тех проблемах, с которыми сталкиваются дети и родители.

Были ситуации, когда нам отказывали в посещении занятий. Дочь время от времени у меня спрашивает: «Почему со мной мало дружат, как будто меня не замечают». У неё возникают трудности в быту. Таким детям нелегко даётся учёба. А методики вроде «Лыж мечты» дают огромный психоэмоциональный заряд, проживание ситуации успешности, и это потом сказывается на всех сферах жизни.

После того как ученица и тренер экипировались, они выходят на улицу, чтобы опробовать лыжи на снегу. У Маши нет проблем с опорно–двигательным аппаратом, и она уверенно спускается с крыльца и идёт с тренером к горке. Девочке немного не хватает уверенности в себе, да и к жёсткости ботинок надо привыкнуть. Но первые шаги сделаны, Маша улыбается — значит, первая тренировка удалась.

Как для самостоятельного инструктора для Евгения Вырова эта тренировка тоже была первой. До этого он занимался с особенными детьми во время обучения в Красноярске. Волонтёром стал по зову сердца, говорит, что всегда хотелось попробовать себя в качестве педагога. За плечами Евгения Вырова увлечённость спортом — горными лыжами, непродолжительная учёба в Мончегорском техникуме физической культуры, переезд в Норильск и работа на производстве. Но тяга к тренерству так и осталась. Занятия с детьми будет вести в свободное время от основной работы на Надеждинском металлургическом заводе.

– Очень способная ученица попалась, — говорит Евгений. — Повезло мне. Будем с Машей стараться добраться до горы Отдельной и покорить её.