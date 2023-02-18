Магия мыслящих

Интеллектуальные игры, сочетающие в себе элементы тестовых заданий и поиска ответов в стиле культовой игры «Что? Где? Когда?», проходят в ЗГУ три–четыре раза за учебный год. Как правило, участники — старшеклассники, студенты политехнического колледжа и 1–3–х курсов университета. На интеллектуальный бой в ЗГУ собрались семь команд. С приветственным словом к участникам обратился Евгений Голубев:

– Интеллектуальные игры — это не про то, что ты больше знаешь, а про то, что ты умеешь решать задачи, это искусство находить ответ на поставленный вопрос и, что еще важно, — работать в команде. По своему опыту могу сказать, что многие задачи удается решать не потому, что ты заранее знаешь на них ответы, а потому, что можешь организовать правильно людей, зажигаешь их, и так возникают результаты, которые просто невозможно получить другим путём. Желаю вам удачи!

Идейный вдохновитель и организатор игр, заместитель декана по учебно–воспитательной работе Алексей Черемисов пояснил, что подобные игры относятся к самой замечательной технологии педагогики — игровой. Так ребята могут не только проверить свои знания, но с интересом и легкостью усвоить новую для себя информацию. Более того, Алексей Черемисов рассказал, что подготовкой вопросов занимаются сами студенты:

– Душой интеллектуального клуба при университете на протяжении нескольких лет был Иван Кокошка. Однако сейчас он студент последнего курса и активно занят подготовкой к дипломной работе, поэтому передал эстафету своим преемникам: Стасу Плотникову и Самиду Агаеву. Именно эти парни, по сути, стали «мозговым центром» игр. В то же время мы иногда бросаем клич и предлагаем желающим принять участие в подборе материала.

Примерно за полтора часа игры команды прошли через шесть раундов интеллектуального сражения на разнообразные тематики — от простых разминочных до узкоспециальных. Плюс на каждую игру они стараются подготовить один раунд вопросов– «изюминок». В этот раз они были из категории «Музыка»: задачки ребятам «подкидывали» как мировые классики, так и представители рэп– и рок–направлений.

Памятными призами и тортиками отметили абсолютно все команды, будущие абитуриенты, принявшие участие в турнире, были награждены дополнительными бонусами, которые смогут использовать при поступлении. На третьем месте пьедестала почёта оказалась команда «Унесённые призраками» из школы № 42. Следующей по старшинству наград признали команду «Коты» из средней школы № 9. Абсолютными чемпионами игр стали ребята из школы № 1, объединившиеся под оригинальным названием «За Василия».