Махинации с материнским капиталом

Еще в 2015 году норильчанка за счёт материнского капитала приобрела квартиру. По закону женщина должна была выделить доли своим несовершеннолетним детям, но вместо этого квартира была продана, а средства потрачены на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.