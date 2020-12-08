МАУ ИЦ «Норильские новости»

Махинации с материнским капиталом

Махинации с материнским капиталом

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Махинации с материнским капиталом

Норильчанка предстанет перед судом за незаконные действия с материнским капиталом.

Махинации с материнским капиталом

Еще в 2015 году норильчанка за счёт материнского капитала приобрела квартиру. По закону женщина должна была выделить доли своим несовершеннолетним детям, но вместо этого квартира была продана, а средства потрачены на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из открытых источников
8 декабря в 18:20 100
Материнский капиталМошенничество
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