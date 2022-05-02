Поздравление с праздником Ураза–байрам от Дмитрия Карасева

Уважаемые мусульмане Норильска, примите мои сердечные поздравления с праздником Ураза–байрам.

Как один из главных исламских праздников он знаменует собой окончание важного в жизни каждого мусульманина месяца Рамадан, одновременно являясь символом высоких духовных ценностей, нравственного обновления, милосердия и доброты.

Эти понятия во все времена служат ориентирами морали в обществе и, независимо от вероисповедания, помогают людям оставаться друг для друга поддержкой и опорой, совершать благие дела и принимать их с чистым сердцем.

Наш многонациональный город объединил в себе представителей разных конфессий. Мы чтим и уважаем выбор каждого гражданина и искренне верим в силу общего стремления к миру и согласию.

От всей души желаю всем, кто исповедует ислам, сохранять и приумножать высокодуховные традиции, связанные с праздником Ураза–байрам.

Желаю вам здоровья и благополучия, истинной радости в каждый прожитый день, любви и гармонии.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска