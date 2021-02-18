Макар Попов продолжает проходить реабилитацию в Сочи

Курс реабилитации продолжается. За плечами у Макара долгий и сложный путь. Сначала он восстанавливался в городской больнице в Оганере, затем мальчика перевели в Красноярск, где теперь дважды в год ему необходимо будет проходить курсы восстановительного лечения. Сейчас его лечение продолжается в Сочи в санатории «Заполярье», где Макару назначен полный комплекс процедур - консультации с врачами и курсы массажа, магнитотерапии, иглоукалывания, озонотерапии, лечебной физкультуры и прочее. С девяти часов утра и до четырёх вечера врачи прикладывают все усилия для его восстановления.

По словам его тёти Раисы Бердниковой, Макар уже пытается вернуться к учёбе. Но мальчику пока тяжело писать ручкой, поэтому родственники приобрели ему планшет со стилусом.

Напомним, что 9 января на базе отдыха «Гора Отдельная» произошёл сход лавины, в результате которого под снегом оказалось несколько строений, в которых в это время находились люди. Из-под обломков и снега живым удалось извлечь только Макара, остальные члены его семьи погибли.