Максим Миронов принял участие в Петербургском Международном экономическом форуме

Во время своего выступления он подчеркнул, что развитие креативной экономики невозможно без поддержки инфраструктуры.

«Север очень многообразный. Город Норильск является примером того, в каких разных условиях мы живем. Это уникальный город, в котором, вопреки всему, создали комфортные условия проживания», – сказал Максим Миронов.

Сейчас Норильск находится в процессе масштабных преобразований, и креативная экономика играет здесь важную роль.

Директор АРН рассказал участникам круглого стола, что в Норильске было проведено большое исследование, в рамках которого больше двух тысяч жителей поделились тем, каким они видят город будущего. Норильск стал одним из первых городов, который в 2019 году уже имел свой мастер-план пространственного развития. В документ вошли 11 приоритетных направлений, большая часть которых соответствует креативной экономике. Норильск также один из первых городов России, имеющих стратегию развития креативных индустрий.

«Развивать креативную экономику необходимо, поддерживая инфраструктуру, - подчеркнул Максим Миронов. - Норильск сейчас реализует масштабную программу реновации с колоссальным финансированием. Градообразующая компания «Норникель» финансирует его бОльшую часть. Реновация могла быть простой и примитивной. Мы могли бы просто построить еще дома и отремонтировать дороги, но, благодаря проведенным исследованиям, в эту программу включено строительство объектов инфраструктуры нового формата. Это Арктический музей современного искусства, креативные центры, современный образовательный центр и т.д. Уже сейчас началось формирование и обучение управленческих команд для этих объектов. Все это – большой вклад и инвестиции в креативную экономику».

Завершая свое выступление, руководитель Максим Миронов отметил, что люди, живущие на Севере, открытые и талантливые.

«Проживая в экстремальных условиях, мы умеем создавать уникальные продукты, – сказал Максим Миронов. – Для нас очень важно достигать результаты и творчески реализовываться. Я думаю, что вектор креативной экономики нам поможет и у Норильска есть возможность стать примером того, как промышленный город способен трансформироваться в современный и комфортный город Арктики».