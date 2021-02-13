Мальчик, который выжил при сходе лавины, идёт на поправку
Мальчик, который выжил при сходе лавины, идёт на поправку
Макар Попов пережил страшную трагедию, но сегодня ему уже лучше. Его выписали из реабилитационного центра в Красноярске.
Напомним, 9 января на базе отдыха «Гора Отдельная» сошла лавина, в результате которой под снегом и обломками строений погибла вся сестра Макара – мама, папа и его младший брат. После того как Макара нашли, он сразу был доставлен в Оганер, где врачи начали незамедлительное обследование.
Далее Макар был переведён в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Дмитрий Свиридов, спикер Законодательного собрания, взял под контроль эту сложную ситуацию. Не так давно он связывался с бабушкой мальчика Ириной Николаевной, чтобы узнать о состоянии здоровья Макара и процедурах, которые ему оказывают. Вчера подростка выписали из больницы. Дмитрий Свиридов навестил его, поинтересовался самочувствием.
Благодаря реабилитации и старанию медиков Макар идёт на поправку.
«Желаю тебе физических и моральных сил, чтобы восстановиться и окрепнуть, — сказал спикер. — Уверен, ты справишься. Не падай духом».
В завершении беседы Дмитрий Свиридов попросил Ирину Николаевну сообщать ему о состояние здоровья мальчика. А также пообещал оказывать содействие в решении проблем, которые могут возникнуть в ходе реабилитации.