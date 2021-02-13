Мальчик, который выжил при сходе лавины, идёт на поправку

Напомним, 9 января на базе отдыха «Гора Отдельная» сошла лавина, в результате которой под снегом и обломками строений погибла вся сестра Макара – мама, папа и его младший брат. После того как Макара нашли, он сразу был доставлен в Оганер, где врачи начали незамедлительное обследование.

Далее Макар был переведён в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Дмитрий Свиридов, спикер Законодательного собрания, взял под контроль эту сложную ситуацию. Не так давно он связывался с бабушкой мальчика Ириной Николаевной, чтобы узнать о состоянии здоровья Макара и процедурах, которые ему оказывают. Вчера подростка выписали из больницы. Дмитрий Свиридов навестил его, поинтересовался самочувствием.

Благодаря реабилитации и старанию медиков Макар идёт на поправку.

«Желаю тебе физических и моральных сил, чтобы восстановиться и окрепнуть, — сказал спикер. — Уверен, ты справишься. Не падай духом».

В завершении беседы Дмитрий Свиридов попросил Ирину Николаевну сообщать ему о состояние здоровья мальчика. А также пообещал оказывать содействие в решении проблем, которые могут возникнуть в ходе реабилитации.