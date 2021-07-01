«Мальчишки Севера» принимали гостей - военно-патриотический лагерь посетили первые лица города

- Сегодня у нас – «Арсенал», это мероприятие - подготовка к финальной эстафете, которая в завершении смены пройдёт на базе отдыха «Оганер». Курсанты в каске, бронежилете и с автоматом в руках должны будут преодолеть сложную полосу препятствий. Показавшие лучший результат в награду получат форменный берет. Ежегодно из ста воспитанников не более десяти удостаиваются чести его носить. Помимо военно-патриотического, в программе лагеря есть туристско-краеведческое, спортивное и культурно-досуговое направления. Также ребята знакомятся с основами туризма, бывают на Красных Камнях и горе Отдельной, играют в пионербол, разучивают песни, посещают библиотеку и музей, молодёжный центр и кинотеатр, то есть развиваются разносторонне, - ввёл гостей в курс дела Александр Сергеевич.

Также Александр Гребенщиков рассказал, что курсанты разделены на пять взводов в зависимости от возраста - от 10 и до 14 лет. На территории лагеря ребята находятся с понедельника по пятницу, выходные проводят дома. Смена длится 21 день. В штате - 34 человека: дневные и ночные воспитатели, медперсонал, командиры взводов - сотрудники набираются из числа педагогов школ и преподавателей станции туризма. Активное участие в работе лагеря принимают военные, пожарные, спасатели, росгвардейцы, представители охранных предприятий, общественных организаций - делятся опытом, проводят экскурсии.

- Мы стараемся быть одной большой семьёй, взрослые к ребятам относятся как к товарищам, по-дружески, - отметил руководитель лагеря. - При этом все силы направлены на то, чтобы мальчишки крепли, становились более мужественными, стойкими, выносливыми и, что самое важное, дисциплинированными.

И этому способствует несение вахты у флагов. Каждый курсант в день дежурства его взвода стоит в карауле по стойке смирно полчаса. Ребята, с которыми мы поговорили, признались, что поначалу стоять без движения да ещё и молчать сложно, но, понимая, насколько это важно и почётно, быстро привыкли.

Понаблюдав, как мальчишки собирают и разбирают автомат Калашникова, ходят строем, изучают устройство парашюта и учатся его надевать, градоначальник признался, что вспомнил курс молодого бойца.

- Я служил в Красноярске в артиллерийских войсках, принимал участие в двух масштабных учениях под Новосибирском - зимних и летних. А к концу срока своей службы я получил звание старшего сержанта, и мне доверили преподавать курс молодого бойца вновь прибывшим. Увиденное сегодня вернуло меня в мою армейскую юность, - поделился Дмитрий Карасев. - Служить в армии - это правильно. И правильно с младых лет готовить мальчишек к этому важному событию, воспитывать их патриотами. То, что у нас в Норильске уже 51-й год работает такой лагерь, и финансируется он из средств местного бюджета, это большое достижение. И главное, ребятам нравится - они возвращаются сюда снова и снова, и у них горят глаза, они гордятся тем, что могут быть курсантами, и ценят это. Равнодушных и недовольных здесь нет. Юные бойцы подтверждают стремление учиться военным и туристским навыкам своим отношением, поведением. Исходя из того, как они ловко справляются со всеми заданиями наставников, как аккуратно они подшивают форму, в каком порядке содержат свои спальные места, можно сделать вывод, что они заинтересованы в получении новых знаний, нового опыта.

Глава Норильска предложил со следующего года ввести взвод... девчонок. Он считает, что мальчишки станут ещё более заинтересованными в успехах, задора будет ещё больше, да и юным норильчанкам нужно дать возможность научиться управляться с автоматом, парашютом и палаткой. И даже если в дальнейшей жизни эти навыки не пригодятся, для общего развития лишними они точно не будут.

При формировании городского бюджета на следующий год будут заложены средства на форму для девочек и обустройство спального расположения для них. Отметим, что сегодня каждый воспитанник лагеря получает обмундирование, в том числе и берцы, которое им потом и остаётся.

Ещё одно нововведение, за которое ратует градоначальник, - чтобы постоянным местом дислокации лагеря стала база отдыха «Оганер».

- Загородная турбаза для размещения «Мальчишек Севера» подходит куда больше, чем школа, - считает Дмитрий Карасев. - В ближайшие год-два планируется этот спортивно-оздоровительный комплекс развить, реконструировав всю имеющуюся там инфраструктуру и добавив то, что может понадобиться для круглосуточного пребывания детей.

Обсудив вопросы воспитания, перешли к теме питания - Дмитрий Владимирович поинтересовался, чем же кормят юных бойцов, всего ли хватает растущим организмам. Ответ получил в виде тарелки супа и порции «пюрешки» с куриной котлеткой.

- То ли я такой голодный, то ли действительно так вкусно, - поделился впечатлениями глава.

- Дети хорошо едят. Не всем, конечно, нравятся печень и рыба, но котлеты и сосиски уплетают с преогромным удовольствием, - поделились своими впечатлениями повара.

- Мне в этом лагере всё нравится, - на вопрос «Как тебе здесь живётся?» ответил курсант Алексей Искра.

Парень рассказал, что ему 13 лет, учится он в школе № 28 и курсантом стал уже во второй раз. В еде он непривередлив, физически крепок, к тому же мечтает о службе в армии, поэтому жизнь в лагере не вызывает никаких неудобств. Наоборот, ему всё очень интересно.

- Воспитатели - очень добрые, и ребята между собой быстро находят общий язык, у нас есть свободное время, в которое мы можем звонить родителям и заниматься, чем хотим - читать, «сидеть» в телефоне, - рассказал Алёша. - Но больше всего мне нравится заниматься спортом, ездить на природу и ходить на экскурсии.