МАУ ИЦ «Норильские новости»

Маленькие кайерканцы придумали живую открытку.

Маленькие кайерканцы придумали живую открытку.

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Маленькие кайерканцы придумали живую открытку.

Маленькие кайерканцы придумали живую открытку.

Воспитанники детского сада «Снежинка» организовали флешмоб, посвящённый 65–летию Кайеркана. Они вместе с наставниками подготовили для любимого района живую открытку «С любовью в сердце, с открытой душой мы поздравляем наш город родной!».

8 августа в 15:30 100
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