Маленькие секреты большого успеха

Из Бишкека в Норильск

Ирина Бабенко родилась в городе Фрунзе, известном сейчас как столица Киргизии — Бишкек. С юных лет она занималась баскетболом — сначала в детской сборной, затем в молодёжной. В 1993 году Ирина с мужем и дочкой переехала в Норильск. Здесь она продолжила заниматься спортом, выступая за местную команду. В 1997 году она поступила на службу в городской отдел вневедомственной охраны, с 2004–го — в наряд по охране оганерской больницы, впоследствии прошла путь от дежурного до старшего дежурного, а затем до главного специалиста ПЦО Норильского управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. 26 лет назад, поступая на службу, Ирина и не думала, что это станет делом на всю жизнь. Среди её родственников было много военных, но свою судьбу она хотела связать исключительно со спортом. Однако жизнь внесла свои коррективы и стала похожа на сценарий хорошего фильма. Но обо всём по порядку.

Несломленный дух

Служба в Росгвардии для Ирины — это честь, достоинство, дисциплина.

– Надевая форму, ты понимаешь, что на тебя возложена почётная миссия — охранять закон и порядок, — поделилась она.

И увлечение спортом в работе сильно помогло. Спорт помог ей развить самодисциплину, сделал сильной — эти качества очень ценятся на службе, ведь только для того чтобы носить оружие, спецсредства и средства индивидуальной бронезащиты, требуется немало сил. Так что благодаря подготовке проблем с исполнением возложенного долга у Ирины не было.

Она честно несла службу, а в свободное время продолжала тренироваться и выступать. Перспективы были хорошие, но обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем. В спортзал вернулась только через полгода и лишь для того, чтобы пройти курс реабилитации. Казалось, что о профессиональном спорте уже не могло быть и речи, медики говорили нашей героине, что ей нельзя поднимать вес больше 10 килограммов. Ирину такой расклад категорически не устраивал, пострадало её тело, но вот дух был не сломлен. Лечебная физкультура со временем перешла в полноценные силовые тренировки, и через три года спортсменке предложили освоить пауэрлифтинг. Важно отметить, что на тот момент ей было 44 года.

– Сначала я занималась просто для себя, но уже через год получила первый разряд, ещё год потребовался для завоевания звания кандидата в мастера спорта, а полтора года назад на соревнованиях в Санкт–Петербурге я выполнила нормативы на звание мастера спорта, — рассказала наша героиня.

Сейчас Ирина выступает в классическом троеборье в весовой категории до 76 килограммов. На сегодняшний день у норильчанки следующие показатели: становая тяга с весом штанги — 165 килограммов, приседание с весом — 145 килограммов, жим от груди — 75 килограммов. Она является членом сборной Красноярского края и прекращать выступления не собирается.

– Когда я ездила на первенство России, с большим уважением и восхищением смотрела на тех женщин, которые намного старше меня, но продолжают выступать, — поделилась Ирина Бабенко. — К примеру, 75–летняя пауэрлифтерша Татьяна Фомина, которая приседает с весом 75 килограммов. Я у неё спросила о болезнях и травмах. Она ответила: «Как приходят, так и уходят. Главное — продолжать тренироваться».

Сила — женственности не помеха

Как уже ясно из вышесказанного, Ирина относится к той категории людей, которых можно поздравлять и с Днём защитника Отечества, и с 8 Марта. И всё же в Международный женский день она получает больше поздравлений и считает, что так и должно быть. Женщина может быть хорошо подготовлена физически и уметь обращаться с оружием, но главные защитники — мужчины, которые всегда примут первый удар.

В обществе до сих пор существует стереотип, что женщина, которая занимается силовым спортом да ещё и служит с оружием в руках, становится мужеподобной и менее женственной. А ведь её место дома, на кухне. Наша героиня легко развеивает эти заблуждения. Спорт и служба, по мнению Ирины, не делают её менее женственной, наоборот, помогают сохранить красоту, бодрость и привлекательность. Кстати, хобби у Ирины вполне под стать традиционному семейному укладу — в свободное от службы и тренировок время она любит готовить кондитерские изделия. А ведь одно из первых ограничений, с которым сталкиваются миллионы посетителей фитнес–центров, — ограничение употребления мучного и сладкого.

– Я стараюсь ограничивать в своём рационе вредные продукты, к примеру сильно жирное, тот же майонез я позволяю себе редко, но хитрость в том, что серьёзные тренировки очень энергозатратны, и в итоге ты можешь себе позволить съесть что–нибудь вкусненькое гораздо чаще и больше. А домашние десерты — хороший способ порадовать семью и близких, проявить заботу, — рассказала Ирина.

Семейная поддержка

В семье Ирины Бабенко спорт любят все. Её муж Михаил, заслуженный шахтёр Российской Федерации, пловец и бильярдист. Учившаяся на отлично дочь Дарья стала врачом–стоматологом, увлекается разными видами спорта — от плавания до сноубординга. В семье все поддерживают друг друга в стремлении реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в увлечениях.

– Очень важно понимать друг друга. А если ты сама любишь заниматься спортом, то вряд ли будешь упрекать мужа в том, что после работы он идёт на тренировку, а не домой.

Сейчас Ирина продолжает успешно нести службу. Однако в будущем она всё же планирует осуществить давнюю мечту — окончательно уйти в спорт. Для этого она прошла обучение и получила диплом тренера тренажёрного зала.

Рецепт успеха от Ирины Бабенко прост и состоит из трёх пунктов:

1. Развивать самодисциплину.

Это главное, она нужна как мужчинам, так и женщинам, без неё не получится добиться вообще ничего. Если ты не можешь заставить себя делать то, что надо, а не только то, что хочется, то и результата не будет.

2. Заниматься спортом.

Тут необязательно стремиться к высоким результатам, подойдёт любой вид физической активности, сейчас их много. В итоге и лишние килограммы уйдут, и сил прибавится.

3. Следить за внешностью.

Нас встречают по одёжке, неряшливый вид недопустим.

Важно помнить, что волшебных пилюль не существует. Ты никогда не достигнешь за год пятилетнего результата, и не стоит верить рекламам, предлагающим вам мазь для похудения или обучающий курс, который за год сделает вас специалистом в какой–то профессии.