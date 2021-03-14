Мамина забота

Кто, если не мы

Клуб был создан пять лет назад в Кайеркане. Организовала его группа молодых мам, которых объединила одна проблема — отсутствие в этом районе места, где можно было бы вместе со своими малышами проводить время интересно и с пользой. Находясь в декрете и устав от заключения в четырёх стенах, некогда активные мамочки решили изменить ситуацию и проявили инициативу.

Рассказывает Ксения Пирогова, председатель клуба:

– Многие кайерканские мамы возили своих деток в развивающие центры в Норильск. Но, сами понимаете, особо не накатаешься, особенно в морозы и пурги. Гуляя с колясками по Кайеркану, разговаривая, пришли к выводу, что единственный выход — организовать клуб самим. И мы — пять наиболее активных мам — написали письмо в администрацию района с просьбой предоставить помещение, подходящее для встреч молодых мам и игр с детьми. Ответа долго ждать не пришлось. Нас пригласил к себе глава района, и нам с ходу предложили на выбор несколько помещений. Собственно с этого всё и началось.

Не в службу, а в дружбу

Первые встречи проходили в небольшом помещении в центре здорового образа жизни — мамы собирались пару раз в неделю на пару часов. Приносили с собой игрушки и выпускали детей поползать. А сами с радостью восполняли острую нехватку общения. К тому же очень важно поделиться наболевшим, посоветоваться, обменяться опытом, сравнить методики и результаты воспитания.

– Через пару месяцев мы поняли, что реально превратить наш клуб в настоящий комплексный развивающий центр, — вспоминает Ксения. — Нам уже хотелось не просто встречаться, мы стали думать о том, что детям нужны занятия с профессиональными педагогами, что хорошо бы оборудовать помещение развивающими модулями, что неплохо было бы оснастить клуб полноценным игровым комплексом. И «Малышандия» обзавелась собственным помещением в Кайерканском молодёжном центре. Правда, там предстояло ещё сделать косметический ремонт. Благо нам как НКО аренду платить не надо, за что, конечно, большое спасибо администрации Молодёжного центра, иначе развивать всю эту историю было бы куда сложнее.

На первых порах пришлось активно вкладывать в развитие клуба не только силы, но и деньги. Например, одна из мам на собственные средства купила и специальное покрытие для пола, и детские столики. Скидывались все дружно на ремонт, ту же краску нужно было на что–то покупать. И делали его своими силами. Одна из мам оказалась маляром–штукатуром, сама контролировала процесс покраски стен и других учила. Некоторые мамочки первый раз в жизни стены–то и красили. И папы к работе подключились. Кто–то сам приходил и делал что мог, кто–то работников присылал. Вот так сообща ремонт и сделали.

Поддержка

Затем встал вопрос о создании развивающей среды. Сначала приносили из дома кто что может — игрушки, ортопедические коврики, самодельный бизи–борд, конструктор. И первые занятия организовывали самостоятельно.

– Мы в принципе понимали, чему сами хотим научиться и чем именно хотим занять детей, — делится Ксения. — Например, пока дети совсем маленькие были, делали им массажики, устраивали игры с крупой — развивали мелкую моторику, рисовали, лепили. Пальчиковые краски и тесто для лепки делали сами. Вот так это и развивалось мелкими шажочками.

Когда появилась своя благоустроенная территория, дамы пошли дальше — стали искать спонсоров для развития своего новорожденного НКО. На обновление мебели и закупку новых развивающих модулей деньги дал Союз предпринимателей Норильска «Поддержка», а через год вставшая на ноги организация сделала и свои первые самостоятельные шаги, приняв участие в грантовых конкурсах.

Благодаря грантам в «Малышандии» появились: сенсорная комната, оборудованная сухим бассейном с подсветкой, столом для рисования песком, световым фонтаном, воздушно–пузырьковой колонной и тактильными модулями; спортивный зал для детей постарше с детскими тренажёрами, гимнастическим батутом, спортивным комплексом и инвентарём для подвижных игр.

Нашлись среди мам и педагоги, готовые поделиться опытом с другими членами клуба. Например, дипломированный инструктор по йоге организовала для взрослых и малышей совместные фитнес–занятия, где ребёнок не только не мешает процессу, но и принимает в тренировках активное участие. До прошлого пандемийного года занятия в центре проходили чуть ли не каждый день.

Раздвигая рамки

После вынужденного затишья из–за пандемии организация потихоньку возвращается к обычному режиму.

– Сегодня активно развиваем новое направление — брейк–данс, — рассказывает руководитель клуба. — Мы набрали группу мальчишек, которым это интересно. В основном это ребята, посещающие клуб с самого рождения «Малышандии». Им сейчас как раз по 5–6 лет. Получается, мы вместе с ними растём и развиваемся, раздвигая возрастные рамки клуба. Начинали с занятий для годовасиков, теперь — спектр возможностей расширился. Думаю, так и будем по мере взросления наших собственных детей развивать и организацию. Правда, это не так просто, как может показаться. Например, тренера по тому же брейк–дансу удалось найти только в Центральном районе Норильска, в Кайеркане таких специалистов нет. К счастью, он согласился к нам приезжать. Ещё организовали класс гимнастики — это уже для детей от трёх до пяти лет. Но про начинающих мам, конечно, тоже не забываем — классические занятия для грудничков, годовалых карапузов и детей до трёх лет сохранились. С этими группами продолжает работать Олеся Алексеенко, которая пять лет назад пришла в клуб со своим первым сыном, а теперь их у неё трое. И она всё успевает! И своим парням время уделить, и с другими детьми позаниматься.

Очень популярны музыкальные занятия. Их также ведёт член клуба «Малышандия» Олеся Крастин, у которой есть специальное музыкальное образование и опыт работы в детском саду, она с нами с самого начала. И так она занятия проводит, что интересно не только детям, но и родителям. Каждая встреча — маленький праздник. Кстати, ребятишки, с которыми она несколько лет назад начала заниматься, уже ноты учат и в организации утренников активное участие принимают.

Пару лет назад в «Малышандию» пришла Ирина Шелкович вместе со своей малышкой. Им у нас понравилось, и они стали частыми посетителями. Потом Ирина предложила помощь в проведении клубных встреч и мероприятий (она педагог по образованию), и стала незаменимым членом нашей команды, с которым и в огонь, и в воду не страшно. Ей настолько понравилось работать с дошколятами, что она переквалифицировалась из учителя начальных классов в воспитателя и с этого учебного года устроилась в детский садик. Но продолжает сотрудничать и с нами.

«Малышандия» – это результат бескорыстного труда очень многих людей, любви к детям и стремления «разукрасить» их мирок в заснеженном городе яркими красками. Мы благодарны каждому родителю, педагогу, специалистам Молодёжного центра, представителям администрации города, предпринимателям, всем тем, кто в нас верил, подбадривал, помогал словом и делом. И я уверена, с такими друзьями у «Малышандии» прекрасное будущее.

По сравнению с 2015 годом скучающих дома мам в Кайеркане стало заметно меньше. Отчасти это связано с тем, что в этом районе значительно улучшилась ситуация с детскими садами. При этом «Малышандия» остаётся всё так же востребованной. Особенно этот клуб нужен мамочкам с детьми от рождения до полутора лет. Для них «Малышандия» — единственное место в районе, куда можно спокойно прийти с грудничком.