Мамочки Норильска смогут обучиться основам бизнеса

Принять участие могут норильчанки, находящиеся в декретном отпуске или имеющие несовершеннолетних детей и при этом планирующие открыть своё дело или занимающиеся бизнесом (не более года).

Для этого до 26 июля необходимо заполнить анкету и подробно описать свой бизнес-проект на сайте mama-predprinimatel.ru. Жюри отберёт 35 лучших заявок, авторов которых пригласят в Красноярск в центр «Мой бизнес» для обучения предпринимательства.

За пять дней интенсивного курса участницы ознакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры обучат поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, все участницы получат возможность выиграть грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.