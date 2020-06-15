Маршруты туристического успеха: АРН расскажет о нюансах развития туризма при пандемии

С 16 по 30 июня эксперты в прямом эфире расскажут о том, как подготовиться к приёму туристов с учётом новых требований, связанных с ограничениями из-за пандемии. Также они научат эффективной «упаковке» тура и взаимодействию всех организаторов, а на примере работы туроператора «Байкалика» специалисты поделятся успешным кейсом.

Новый образовательный проект для представителей туринудстрии Таймыра организован Агентством развития Норильска и краевым Агентством развития бизнеса.

Проект стартует 16 июня с вебинара «Алгоритмы для турбизнеса: как подготовить объекты к приёму туристов с учётом последствий пандемии COVID-19». Слушателям расскажут о требованиях качества и безопасности обслуживания с учётом последствий пандемии и обсудят методику оценки перспективности туристских территорий для вхождения в инвестпроекты Сибири.

В планах на 18 июня - вебинар «Взаимодействие как основа проектов по туризму в удалённом регионе». В этот день слушатели вместе с экспертами разберутся в юридических тонкостях работы на рынках внутреннего и въездного туризма, обсудят туристические продукты и услуги удалённого региона.

23 июня на вебинаре «Маркетинг и упаковка турпродукта для территорий индивидуального туризма» поговорят о рынке арктического туризма в мире. В этот день слушатели вместе с экспертами разберутся в юридических тонкостях работы на рынках внутреннего и въездного туризма, обсудят туристические продукты и услуги удалённого региона. Определят портрет потребителя: кто он, зачем ему такое путешествие и как не обмануть ожидания туриста, а потом обсудят особенности продвижение турпродукта на целевую аудиторию.

25 июня темой вебинара станет «Создание приключенческого продукта высокого качества на территории с минимальной инфраструктурой и успешный вывод его на рынок на примере туроператора «Байкалика». В этот день слушатели займутся оценкой туристических ресурсов региона и поиском точек притяжения. Изучат инструменты для адаптации региональных ресурсов под европейские и столичные запросы.

30 июня - «Авторские путешествия: «зачем ехать» вместо «куда поехать». Создание смыслов при работе с VIP-клиентами», в вебинаре расскажут о портрете VIP-аудитории: её ожиданиях, требованиях и особенностях. Изучат мировую практику путешествий с учётом региональных особенностей.

Все вебинары начинаются в 16:00.