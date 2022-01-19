Массовая вакцинация детей от коронавирусной инфекции стартует в Красноярском крае в феврале

- В конце прошлого года в России была зарегистрирована и разрешена к медицинскому применению комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции и иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет – «Гам-Ковид-Вак-М» или, как её ещё называют, «Спутник-М», - рассказывает Игорь Зайчик – главный врач Норильской межрайонной детской больницы. - Она была включена в национальный календарь профилактических прививок, и после этого по всей стране начались мероприятия по подготовке массовой вакцинации подростков.

Сегодня в норильских поликлиниках и школах ведётся подсчёт желающих, чтобы понять, какое количество препарата должно быть в первой партии. По итогам опроса будет также решено, где именно подросткам ставить прививки – в процедурных кабинетах детских поликлиник или непосредственно в школах, куда будут выезжать бригады медиков.

- Не секрет, что сегодня вся страна и Норильск в том числе готовятся к пятой стремительной волне Covid-19, вызванной штаммом «омикрон», - подчёркивает Игорь Зайчик. - Научное сообщество и мы, врачи, прекрасно понимаем, что эта волна будет особенно мощной – новый штамм очень заразный, распространяется быстро, лавинообразно, основная нагрузка придётся на амбулаторную службу, в частности, на детскую поликлинику. Ведь сегодня именно дети плохо защищены - взрослые уже год как получают вакцину, уже создалась определенная иммунная прослойка среди взрослого населения в отличие от детей.

Сегодня в Большом Норильске насчитывается порядка 14 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По методическим рекомендациям для выработки коллективного иммунитета у этой возрастной группы необходимо привить не меньше 80%, то есть 11 тысяч детей. Наши медики, безусловно, опасаются, что на старте массовая детская вакцинация будет проходить с большими пробуксовками, как это было со взрослыми людьми. Но здесь, отмечают врачи, необходимо с холодной головой грамотно взвешивать риски.

- Мы регулярно слышим, что вакцинация – это эксперимент над людьми, препараты молодые, неопробованные. Но отмечу, мы уже год прививаем взрослых людей, и наши вакцины показали свою эффективность, серьёзных побочных эффектов выявлено не было. А «Спутник-М» - это абсолютный аналог «Спутника-V», только его дозировка уменьшена в пять раз, - поясняет главный детский врач Норильска.- Да, прививка от коронавируса не даёт стопроцентной гарантии, что человек, прошедший вакцинацию, не заболеет Covid-19. Но она даёт шанс перенести болезнь в лёгкой форме, то есть быстро выздороветь, не получив серьёзных осложнений.

В 2020 году, когда пандемия пришла в наш город, Covid-19 переболели 218 маленьких норильчан, 65 из них прошли через красную зону. В прошлом году с заразой столкнулись уже 726 детей, 164 из них лежали в стационаре. Наступивший год в больнице встретили девять наших детей. За всё время, что мы живем с новой инфекцией, в Норильске даже случился один летальный исход – коронавирус усилил сопутствующую патологию, и ребёнок не смог справиться с болезнью. Несколько детей прошли через реанимацию.

- К сожалению, многие дети болеют тяжело, - признаётся Игорь Зайчик. – Коронавирусная инфекция – вроде, и респираторная в большинстве случаев, но это далеко не ОРВИ, которую лечи не лечи, пройдёт за 5-7 дней. Наш опыт показывает, дети болеют продолжительно, их сильно лихорадит, после болезни сохраняются абстинентные синдромы, сильная слабость. Совместно с министерством здравоохранения края и фондом ОМС мы запланировали открыть в этом году направление «Реабилитация детей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелых формах».

Вакцинация детей будет проходить так же как и взрослых. Прививка состоит из двух компонентов, которые необходимо ввести с разницей в 21 день. Сегодня, согласно нормативным документам, этот процесс добровольный, необходимо также наличие письменного согласия одного из родителей или иного законного представителя. В числе противопоказаний к прививке - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Если ребёнок перенёс острые инфекционные и неинфекционные болезни или у него обострение хронических заболеваний, то врачи рекомендуют пройти вакцинацию через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. Пока неизвестно, будут ли подросткам выдавать QR-коды, но сертификаты о прохождении профилактических прививок положены всем. Также ещё рано говорить о ревакцинации детей, так как сама массовая вакцинация в стране только стартует.

Что касается взрослого населения, то сегодня в Норильске полный курс вакцинации прошли 78 тысяч 480 человек. Ревакцинировались 7911 горожан.

- За прошедшие два года мы научились жить и работать в новых условиях, - отмечает Коба Кавтеладзе, начальник Норильского отдела министерства здравоохранения Красноярского края. - Нам очень помогла вакцинация. Ревакцинация идёт пока слабо, но люди всё же обращаются за бустерной прививкой. Мы не достигли необходимого максимума, но количество привитых плюс переболевших людей, получивших таким образом антитела, дали нам возможность пройти четвёртую волну спокойно и организованно. Всё это даёт мне право говорить о том, что к пятой волне мы готовы. Ожидается большая нагрузка на медицинские учреждения, нам придётся пересматривать некоторые подходы к организации работы, но у нас уже есть понимание, что конкретно нам делать с учётом кадрового ресурса, количества лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и коек в стационарах.