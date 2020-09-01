Массовая вакцинация от коронавируса в России

На этой неделе стартуют испытания отечественной вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». Все участники - добровольцы, всего их 40 тысяч человек. По словам Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ, вакцина абсолютно безопасна, а главное эффективна.

«Это плацебо - контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе на большой популяции, отслеживать все нюансы, детали», – сообщил глава Минздрава

Сама же вакцинация будет проходить в два этапа. На первом этапе человеку будут внутримышечно вводить раствор, так называемый компонент I, и через три недели на втором этапе – компонент II.

Напомним, что ранее клинические испытания вакцины уже проводились. И ни у одного из участников, а это граждане от 18 до 60 лет, серьезных осложнений обнаружено не было.