Мастера художественных народных ремёсел Красноярского края смогут оформить денежное вознаграждение проактивно

Так, в прошлом году в министерстве запустили пилотный проект по переводу региональных и муниципальных госуслуг в проактивный (беззаявительный) формат. К проекту присоединились и другие органы исполнительной власти. В настоящий момент получателям восьми госуслуг не требуется подавать никаких заявлений.

В проактивный режим переведена и выплата единовременного вознаграждения в размере 115 тысяч рублей за присвоение специального почётного звания «Мастер художественных народных ремёсел Красноярского края». Краевое министерство культуры самостоятельно оформляет необходимые документы и начисляет выплаты.