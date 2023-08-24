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Мастера художественных народных ремёсел Красноярского края смогут оформить денежное вознаграждение проактивно

Мастера художественных народных ремёсел Красноярского края смогут оформить денежное вознаграждение проактивно

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Мастера художественных народных ремёсел Красноярского края смогут оформить денежное вознаграждение проактивно

Краевое минэкономики продолжает работу по упрощению получения государственных услуг.

Мастера художественных народных ремёсел Красноярского края смогут оформить денежное вознаграждение проактивно

Так, в прошлом году в министерстве запустили пилотный проект по переводу региональных и муниципальных госуслуг в проактивный (беззаявительный) формат. К проекту присоединились и другие органы исполнительной власти. В настоящий момент получателям восьми госуслуг не требуется подавать никаких заявлений.

В проактивный режим переведена и выплата единовременного вознаграждения в размере 115 тысяч рублей за присвоение специального почётного звания «Мастер художественных народных ремёсел Красноярского края». Краевое министерство культуры самостоятельно оформляет необходимые документы и начисляет выплаты.

Фото из открытых источников
24 августа в 09:44 970
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