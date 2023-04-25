Мастера-самозанятые Норильска смогут бесплатно принять участие в этническом фестивале «МИР Сибири»

Воспользоваться такой мерой поддержки могут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели могут представить на двух локациях фестиваля свою продукцию. Первая локация — «Город Мастеров», здесь будут размещаться торговые ряды для ремесленников. Вторая — «Торговая улица», где организаторы планируют поставить точки общепита, предметов первой необходимости и других товаров на этническую тему.

«В этом году организаторы фестиваля будут проводить собственный отбор среди наших заявок. Тем не менее мы ждём заявки от всех желающих, ведь в любом случае у нас вы всегда сможете найти равноценные услуги и меры поддержки. Например, мы берём на себя организационные расходы по участию самозанятых и предпринимателей в региональных и международных выставках. Это возможно благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», которые в 2018 году инициировал президент России. Только за прошлый год этими мерами воспользовались около 90 представителей бизнеса. Поэтому у каждого будет шанс найти новых покупателей и деловых партнёров. Анонсы мероприятий публикуются на сайте нашего центра», — комментирует представитель центра «Мой бизнес» Евгения Антощенко.

Заявки на участие в этническом фестивале при поддержке центра «Мой бизнес» принимаются до 5 мая по телефону 8-800-234-0-124, а также очно в одном из филиалов или подразделений организации в районах края.

Отбор участников из числа поступивших заявок будет проведён организаторами международного фестиваля этнической музыки и ремёсел в срок до 15 мая.