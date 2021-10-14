Мастерская «Плавь пластик» сменила местожительство и расширила возможности

Идея перерабатывать пластик и давать вещам вторую жизнь родилась в локальных мастерских ещё в 2012 году в Нидерландах. Сегодня Precious plastic (в переводе с английского — «Драгоценный пластик») — это целое сообщество, представленное в разных странах мира, где изобретатели, пробуют разные способы переработки этого самого массового мусора.

- История норильской мастерской «Плавь пластик» началась два года назад, — вспоминает Ольга Неграш, главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля». — Экомарафон «ПонесЛось!» в рамках программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» собрал команду единомышленников, которые по примеру голландцев тоже хотели работать, используя технологию переработки пластика. При этом наша мастерская стала первой за полярным кругом, чем мы, безусловно, можем, гордиться. Сегодня ребята, снова благодаря грантовым средствам (400 тысяч рублей), нашли большое помещение, сделали здесь ремонт, закупили новое оборудование и теперь могут создавать большой ассортимент вещей из переработанного пластика. А ещё в этих стенах можно проводить мастер-классы для широкого круга общественности, воркшопы, лекции о том, как подарить вторую жизнь вещам.

«Плавь пластик» два года ютился в небольшой комнатке у своих друзей — Антикафе «МКС». Из оборудования были только дробилка, которая измельчает пластиковые крышки, и небольшая печь, спрессовывающая будущие изделия в формы. Всё это подсмотрели у Precious plastic. Поскольку мощности были малы, местные экологи работали только с крышками от бутылок ПЭТ. На выходе получались преимущественно клипборды — планшеты для листов, с которыми выступают на концертах. Печь работала только в одном формате, регулировать толщину или задавать другие формы не было возможности.

- А сейчас мы стоим в просторном помещении, где появилось новое оборудование и открылись большие возможности для работы, — не скрывая радости, хвастается Екатерина Карасёва, руководитель мастерской «Плавь пластик». — Например, термопресс позволяет выпекать нам листы разной толщины и гораздо большего размера. На новом станке мы выпиливаем из них разные формы. Для себя мы уже сделали столешницы и полки, а для города (сегодня это наша гордость) — лавочки и урны. Они стоят в одном из загородных комплексов отдыха, и норильчане, прогуливаясь там, могут воочию увидеть, на что идут крышки, которые они принесли, вместо того чтобы выбросить. Экструдер плавит пластиковую крошку и выдаёт горячую струю, из которой можно делать вазы, посуду, даже браслеты. Ещё ждём фрезерный станок с ЧПУ, который из пластиковых листов может вырезать запрограммированные формы. Свои изделия продаём в магазине, а вырученные деньги идут в благотворительный фонд «69 параллель», после чего распределяются между нуждающимися горожанами.

Сегодня мастерская стала принимать больше видов пластика. Эковолонтёры много экспериментируют и стремятся к переработке всех видов отходов. Теперь стали собирать не только крышечки от ПЭТ, в дело пошли коробочки от киндер-сюрпризов, пластиковые бутылки из-под бытовой химии, баночки из-под лекарственных средств, ждут от населения и полиэтиленовые пакеты второго и четвертого вида пластика. Главное требование — дары должны быть чистыми. У «Плавь пластик» пока нет возможности массово мыть принятую продукцию. В новом помещении уже хранится 700 килограммов исходного материала. По подсчётам волонтёров, за два года существования мастерской они приняли уже тонну пластика от населения.

- Сейчас мы ведём лекции по экопросвещению, — поясняет Екатерина Галайда, директор благотворительного фонда «69 параллель». — Любому желающему готовы рассказать, какие из семи видов пластика мы принимаем. Подробная информация есть на нашей странице в Instagram. Приносить пластиковое добро можно в нашу новую мастерскую на ул. Нансена, 36, или в благотворительный фонд «69 параллель» на ул. Комсомольской, 36.