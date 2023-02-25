Математика добрых дел

– Анна Юрьевна, расскажите, пожалуйста, какие задачи перед собой ставит фонд?

– «Наш Норильск» был учреждён в декабре 2019–го и за три года зарекомендовал себя на территории как активная сила, содействующая в долгосрочной перспективе социальному развитию Норильска и Таймыра. Наша миссия — создать сообщество неравнодушных людей, готовых участвовать в развитии территории, поддерживать её вне зависимости от собственного места жительства. Ведь прогрессивное сообщество — это огромная движущая сила. С таким уникальным инструментом как эндаумент оно становится серьёзным ресурсом для развития территории. Так появилась идея создания «Клуба друзей», который вскоре получит полноценное развитие. Он позволит активнее привлекать сторонников и расширять партнёрские связи. В его рамках также будет проводиться масса полезных и интересных мероприятий для горожан.

– Целевой капитал — новый инструмент для нашей территории, и, наверное, потребовалось время для того, чтобы люди его приняли?

– Эндаумент — один из самых простых и прозрачных институтов, потому он вызывает доверие у людей, и к нам присоединяются всё больше единомышленников. Да, он новый для Норильска и Таймыра, и в целом для страны. Во всём регионе работают всего три таких фонда, включая наш, а в стране — около 270, но они в основном поддерживают искусство и культуру. Наша уникальность в том, что мы работаем со всей соцсферой Норильска и Таймыра. Таких фондов в России почти нет. Плюс, повторюсь, «Наш Норильск» ориентирован на долгосрочные, системообразующие проекты, меняющие территорию к лучшему.

– Каков механизм эндаумента?

– Целевой капитал формируется за счёт взносов жертвователей, ими могут быть организации и частные лица. Внесённые средства аккумулируются, затем передаются в управляющую компанию, которая их инвестирует. На доход от этих вложений мы и поддерживаем организации. А капитал фонда продолжает пополняться и работать, такой механизм называют вечным капиталом. Взнос сделать легко — достаточно зайти на сайт nashnorilsk.ru и выбрать раздел «Внести вклад». А во вкладке сообщества «Клуб друзей» есть возможность подписаться на постоянные ежемесячные платежи.

За пополнение нашего фонда мы искренне благодарим нашего главного стейкхолдера — компанию «Норникель», его учредителей — это известные люди, много сделавшие для территории, — Светлана Рубашкина, Александр Рюмин, Игорь Астапов. Также фонд пополняется местными предпринимателями, неравнодушными гражданами, за что мы тоже крайне признательны.

– Существует ли вилка взносов?

– Нет. Каждая сумма имеет большое значение для фонда и для размера целевого капитала. Чем он больше, тем больше интересных проектов мы можем поддержать. Как я люблю говорить, только вместе мы сила. Наши жертвователи понимают, что их помощь пойдёт во благо будущих поколений — на развитие города, где будут жить наши дети. Думаю, люди это понимают, потому присоединяются к нам как в качестве жертвователей, так и партнёров, волонтёров. Мы открыты для всех и рады любому взаимодействию.

– Как будет распределяться доход между проектами в 2023 году?

– В этом году мы пересмотрели механизм поддержки, решили, что максимально эффективным будет прямое финансирование, а не конкурс соцпроектов. Теперь организация — бюджетная или некоммерческая — может обратиться в «Наш Норильск» со своей масштабной, долгосрочной идеей, и мы с командой фонда возьмём её в работу. Сначала проект проходит техническую экспертизу на соответствие целям и задачам программы поддержки от фонда. Затем он передаётся внешним экспертам из той области, для которой разработан. Далее мы собираем попечительский совет, который состоит из известных лиц города, руководителей, предпринимателей. Совет уже определит, насколько проект жизнеспособен и полезен для Норильска, Таймыра.

– Каких результатов добились за три года существования фонда?

– 2021 и 2022 годы стали для нас прорывными, прежде мешала пандемия. В 2021 году мы запустили программу «Основной ресурс», а на следующий год дополнили «Основным ресурсом 2.0». В рамках этих программ поддержано 13 перспективных проектов от НКО Норильска и Таймыра. Также мы проводили благотворительные акции совместно с предпринимателями и планируем проводить их в нынешнем году. Это нашумевшие «Доброспорт», «Доброкорюшка», «Доброкофе», замечательный благотворительный концерт с участием известного скрипача–виртуоза Павла Дедера, который провёл ряд мастер–классов для норильских юных музыкантов. Подобные мероприятия не только дают возможность предпринимателям формировать положительный имидж социально активных граждан, но и помогают сэкономить на промоакциях. Ещё благодаря одному из наших грантополучателей — фонду «Территория добра» мы провели по мотивам их программы «На льдине» (против социального выгорания на рабочем месте) несколько интересных профессиональных мастер–классов. Думаю, что–то подобное предложим горожанам и в этом году.

– Программа «Основной ресурс» нацелена на развитие человеческого капитала на территории. Вы считаете эту тему ключевой для Норильска?

– Сегодня многие организации сталкиваются с проблемой нехватки кадров. Социальная сфера не исключение. Ещё до запуска программы мы решили, что нужно помочь территории справиться с этим с помощью новых подходов в кадровой работе, новых методов. Так была запущена программа для привлечения кадров и обучения местных специалистов. Проекты, которые реализуют наши грантополучатели в этом направлении, дают плоды, чему мы очень рады.

– Какие ещё обучающие программы проводятся благодаря фонду «Наш Норильск»?

– Приведу несколько примеров. Так, в Таймырском краеведческом музее, благодаря нашей поддержке, сотрудники обучились новым технологиям создания мультимедиаконтента. Они оцифровали картины знаменитого северного художника Бориса Молчанова, создав уникальный проект «Ожившие полотна», который имел несколько положительных сторон: обучение кадров, новое культурное слово на территории, привлечение внимания жителей к культурным событиям. Другой пример: Норильский колледж искусств создал творческий проект «Играем вместе», в котором детей и педагогов обучают приезжие специалисты, а позже они дают совместные концерты. На эти выступления может прийти любой горожанин. Также Заполярный театр драмы провёл обучение местных студентов и поставил с помощью приезжавших специалистов мюзикл «Элиза», который отобран критиками на фестиваль «Театральная весна». Не менее замечательные проекты у Музея Норильска, Норильской детской художественной школы, Центральной библиотечной системы, центра «Виктория», «Территории добра». Также стоит отметить проекты от ЗГУ, НКО «Танцуем вместе», дудинского театра «Белые птицы», поддержанные в 2022 году.

– В прошлом году у фонда появилось креативное пространство. Расскажите о проходящих там мероприятиях.

– Благодаря новому пространству нам стало проще знакомить людей с нашей работой. В нём я провожу экскурсии, на которых рассказываю, как много зависит от людей; знакомлю с картой наших проектов, деталями брендинга. А затем мы переходим в общественный, благотворительный коворкинг. В нём, предварительно записавшись, может поработать или провести интересное городское мероприятие каждый желающий. Наши двери открыты для всех, мы дружелюбная организация.

– Помимо «Клуба друзей» и программы «Основной ресурс» какие у фонда планы на этот год?

– Амбициозные. Мы вошли в топ–5 крупнейших эндаумент–фондов России. Так что не только «Норникель», но и другие стейкхолдеры ждут от нас интересных проектов. Мы отвечаем за их заинтересованность, их вклады, поэтому продолжим поддерживать НКО в рамках программы «Основной ресурс», организовывать интересные мероприятия для норильчан и таймырцев, а также проводить знаковые мероприятия, в том числе продолжим кобрендинговые истории совместно с предпринимателями территории.