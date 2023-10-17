МАУ ИЦ «Норильские новости»

Мебельный салон «Бархат» задолжал своим покупателям почти два миллиона рублей

Мебельный салон «Бархат» задолжал своим покупателям почти два миллиона рублей

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Мебельный салон «Бархат» задолжал своим покупателям почти два миллиона рублей

Как сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора, за последние несколько дней от норильчан поступило 15 жалоб на мебельный салон.

Мебельный салон «Бархат» задолжал своим покупателям почти два миллиона рублей

В своих обращениях они рассказали, что после заказа диванов, кресел и кухонных гарнитуров свой товар они так и не получили, хотя сумма выплачена в полном размере.

«Общая сумма ущерба тех, кто к нам обратился, составила более 1,8 миллиона рублей. В настоящее время специалисты управления готовят коллективный иск в суд для защиты прав потребителей», - сообщили в ведомстве.

Если вы тоже столкнулись с неправомерными действиями ИП Азза С. Н., то необходимо обратиться лично в территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Норильске (ул. Комсомольская, 31а) или через официальный сайт.

Консультации можно получить по телефону 46-90-83.

17 октября в 17:40 620
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