Медикам края перечислили первые соцвыплаты

Выплата, введённая по поручению Президента РФ, положена медработникам первичного звена, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Её размер – от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Сейчас в крае эту выплату получили свыше 15 тысяч медиков на сумму около 120 млн рублей.

Реестры на финансирование формируют сами медорганизации. У медиков возникали вопросы с обновлением ПО для передачи реестров, есть и отдельные категории медиков, по которым пока нет определённости на федеральном уровне. Среди сложных вопросов, например, и отсутствие методических разъяснений по оплате выходных и праздничных дней. Однако системных ошибок при выплатах не возникло.

Краевой минздрав разработал проект постановления, по которому средства смогут получать работники, оказывающие скорую и первичную помощь, но не входящие в базовую программу ОМС, а финансирующиеся из средств краевого бюджета. Комитет предложил включить краевую клиническую больницу в постановление, так как врачи оказывают помощь жителям по всему региону в мобильных поликлиниках. Сейчас документ проходит согласование в Правительстве края, он будет распространяться на период с 1 января 2023 года.

Как рассказал председатель комитета Илья Зайцев, комитет планирует направить свои предложения в Правительство края и федеральные министерства.