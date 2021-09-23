Правительство РФ направит почти три миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим в красной зоне

Напомним, что с мая прошлого года по указу президента страны Владимира Путина врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами, имеют право на получение дополнительных страховых гарантий.

Ранее на выплаты медикам правительство РФ уже направило около 12,5 млрд рублей. Дополнительные 2,9 млрд рублей, выделенные из резервного фонда, позволят в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки.