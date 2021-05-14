Медведи посчитаны

Специалисты института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН вели мониторинг животных в период выхода самок из родовых берлог на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Общая протяжённость маршрутов экспедиции составила более полутора тысяч километров.

В ходе последней экспедиции учёные зафиксировали 15 особей белых медведей. Девять животных исследованы с использованием метода дистанционной иммобилизации, не представляющим угрозы их жизни и здоровью. Специалисты провели комплекс морфометрических измерений параметров жизнедеятельности медведей, взвешивание, отбор проб крови и шерсти для генетического, биохимического и токсикологического анализов.

На трёх самок были надеты специальные ошейники со спутниковыми передатчиками. Сигналы этих устройств позволяют дистанционно следить за перемещениями животных, и первые данные зафиксировали миграцию медведиц с медвежатами по припайному льду от острова Земля Александры к острову Земля Георга и обследование ими прибрежных бухт острова.