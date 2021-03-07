Меру надо знать

Улыбайся и проси о помощи

В данном вопросе стоит учитывать мужскую психологию и некоторые её тонкости. Сильный пол, как правило, не обращает внимания на женщин, которые сами не осознают свою привлекательность. Как заинтересовать мужчину — основные правила.

Женщине стоит быть искренней со своим партнёром, однако это вовсе не значит, что нужно рассказывать абсолютно всё. В женщине должна быть загадка. Абсолютная покладистость также быстро надоедает сильному полу, он старается найти другой, менее доступный вариант. В даме обязательно должна присутствовать чувственность — «снежные королевы» привлекают далеко не всех. Женщина должна быть личностью со своими интересами, предпочтениями, внутренним миром. Но нельзя при этом пытаться контролировать своего партнёра — приступы ревности, постоянный надзор только вызовут негативную реакцию, каждый человек принадлежит лишь самому себе.

Искусство соблазнения — тонкая наука, которую сложно освоить за один день, но это необходимо сделать. Изначально всё достаточно просто: дама должна хорошо выглядеть. Никто не говорит, что женщина непременно должна иметь идеальную фигуру, маникюр, макияж и носить одежду от известных модельеров. Она должна быть ухоженной и опрятной, в таком случае не важно, что надето на ней — дорогое платье или джинсы. Однако внешний вид — это только часть. Важно во всём видеть меру. Это касается флирта, откровенности, алкоголя, жестикуляции. Верное оружие дамы — это улыбка и просьбы помочь. Ведь рыцарский инстинкт сохранился и в современных мужчинах. Не стоит забывать поощрять своего избранника улыбками, словами благодарности и восхищением его талантами. В таком случае сильный пол старается ещё больше проявить свои положительные качества.

Слушай и заботься

Если женщине нравится конкретный мужчина, который притягивает к себе всё её внимание, она становится всецело поглощена мыслями только о нём. Дама мечтает, чтобы мужчина постоянно думал о ней, чтобы она вызывала у него живой интерес, а также большое желание развивать и углублять отношения. В жизни и в психологии имеются разные приёмы, которые, конечно же, стоит испробовать на себе, поскольку хотя бы один, но должен сработать и заставить мужчину постоянно думать о вас. Всем известно, что если постоянно думать о ком–то, то это самый первый признак приближающихся серьёзных отношений и тесного сближения двух людей. Какими бы разными ни были женщины по характеру, всегда можно выделить те черты, которые будут заставлять мужчину думать только о ней и больше ни о ком другом.

Каждый мужчина желает видеть рядом с собой заботливую партнёршу, в которой ему хочется разглядеть свою будущую супругу и потенциальную мать своих детей. Для того чтобы ваш мужчина постоянно думал только о вас, начните искренне заботиться о нём, поскольку без этого проявления он начнёт очень быстро ощущать себя одиноким. Что значит забота? Выслушать рассказ своего мужчины про проблемы на работе, поправить ему галстук, быть внимательной к его близким или животному, которое ему очень дорого. Но тут важно соблюдать одно очень важное правило — забота должна быть искренней, потому что фальшь любой мужчина определит очень быстро.

Такое качество, как умение слушать, а ещё и слышать — несомненно, достоинство. Выслушать — порой это всё, что нужно для того, чтобы надолго поселиться в его сердце. Ведь жилетка, в которую иногда так необходимо и приятно поплакаться, нужна не только вашим подружкам. Но для того чтобы не сидеть, как молчаливое каменное изваяние, необходимо научиться поддерживать беседу, ведь невозможно постоянно слушать открыв рот. Задавайте вопросы, интересуйтесь увлечениями и работой, для того чтобы всегда иметь возможность поддержать диалог и показать мужчине, что вы к тому же являетесь ещё и интеллектуально развитой женщиной.

Подберись поближе

На начальном этапе знакомства нужно сделать всего один–два шага к сближению с мужчиной. Самый безобидный и невинный способ проявить симпатию — строить ему глазки. Но этому тоже нужно учиться. Классический приём — посмотрите в сторону, потом на кончик своего носа, опять в сторону и на мужчину. Взгляд должен быть резким, колким и быстрым. Затем отведите глаза как бы смущенно и взволнованно. Не глазейте на мужчину пристально очень долго. Ваш взгляд должен быть для него загадкой — «я ей нравлюсь, или она просто так на меня смотрит?». Держите мужчину в поле своего периферического зрения и как только заметите, что он смотрит на вас, улыбнитесь. Рано или поздно парню надоест играть с вами в гляделки, и он сам подойдёт к вам. Кстати, таким способом можно даже попытаться вновь влюбить в себя бывшего парня или мужа — чем чёрт не шутит?

Бывает так, что вы крутитесь в одной компании, но мужчина упорно не обращает на вас внимания. В этом случае почаще спрашивайте его мнение, хвалите, замечайте малейшие его достижения. Это заставит парня присмотреться к вам повнимательнее и в итоге проникнуться симпатией. И почаще произносите имя избранника во время общения с ним. Только не коверкайте, пожалуйста!

Подберитесь поближе через его интересы. Наведите справки, что мужчина любит, чем занимается в свободное время, какую музыку слушает и т. д. Если ваши интересы совпадают — отлично, это уже полдела, а если нет, постарайтесь проникнуться его увлечениями. Например, можно купить футболку с изображением его любимой группы. Парня это удивит и расположит к вам, особенно если подобные музыкальные вкусы нетипичны для девушек.

Теперь нужно, чтобы молодой человек узнал в вас родственную душу. Оповестите его о том, что вы на одной волне, легко и ненавязчиво, как бы невзначай.

Будьте востребованы. Намекните ему, что у вас нет отбоя от поклонников. Но только помните, что поклонниками девушка может считать только тех парней, которые хотят с ней серьёзных отношений. Если таких много или хотя бы несколько, тогда можно смело считать себя востребованной и желанной и пользоваться этим.

Свой взгляд

Вопрос о целесообразности следования советам, как завоевать сердце своего избранника или избранницы, далеко не однозначен. Нужно обладать как минимум острым умом и тонким интеллектом, чтобы в массиве информации выудить действительно что–то стоящее. И без чувства меры тут никак не обойтись, поскольку от излишнего усердия можно завалить любое светлое начинание. Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды»

Как привлечь мужчину в свою жизнь и задержать его в ней надолго? Этим вопросом задаются многие женщины. Порой милые дамы используют совершенно неподходящие способы, которые могут только оттолкнуть. Тут, как в известной поговорке, многое зависит о степени испорченности, интеллектуального развития и воспитания. Все эти качества может, конечно, с лихвой заменить чувство юмора, но не всякий избранник способен его вовремя распознать.

Намедни услышал одну чудесную историю о том, как барышня для того, чтобы постоянно быть желанной, подкладывала мужу в карман интимную деталь своего гардероба. Метода, признаться, весьма оригинальная, пикантная и в некотором роде даже забавная. Она, может, и хороша, если для пары это нечто вроде игры, где каждый знает свою роль и уверен в действиях партнёра. А если вот так приходишь в общественное место, с мороза желаешь протереть носовым платком запотевшие очки, а вместо них достаёшь из кармана какие–нибудь стринги и начинаешь елозить ими по окулярам, физиономии, отвечая сослепу на вопросительные взгляды окружающих милой приветственной улыбкой.

Откровенно говоря, в стремлении завладеть чужим сердцем преуспевают и мужчины, и женщины. И здесь трудно сразу сказать, кто из них успешнее. Одно определённо: женщины практиками делятся не просто чаще и охотнее, они это возвели в технологии, которые публикуют на страницах самых модных изданий. Мужики в этом смысле — как настоящие партизаны, предпочитают оставаться инкогнито и секретами стараются ни с кем особо не делиться. Ну разве что в тесной компании под большой стакан. Ситуация выглядит даже некоторым ущемлением прав — значит, как охмурить мужика, так вот тебе, пожалуйста, масса официально зарегистрированных способов, а как бабу снять — это, позвольте, безнравственно даже произносить. При всём разнообразии советов и технологий по завоеванию сердца мужчины нередко к желаемому результату приводит банальная случайность. Так, в моём окружении судьба как минимум двух пар оказалась предопределена, когда один будущий глава семьи изрядно навеселе пытался приветствовать новую гостью и при этом не удержался на ногах, посеяв смятение среди гостей и чуть не разрушив чужом дом. А другой, по той же причине изрядно перепачкавшись яствами со стола, решил принять душ и вышел встречать новенькую в неглиже. Хотя и тут при желании можно усмотреть применение коварных женских технологий с далеко идущими намерениями. Всяко бывает.

Вопрос о целесообразности следования советам, как завоевать сердце своего избранника или избранницы, далеко неоднозначен. Нужно обладать как минимум острым умом и тонким интеллектом, чтобы в массиве информации выудить действительно что–то стоящее. И без чувства меры тут никак не обойтись, поскольку от излишнего усердия можно завалить любое светлое начинание. А лучше вообще не заморачиваться и отдаться в руки Провидения, ибо, как самонадеянно заявили англичане в XVI веке, «браки заключаются на небесах».