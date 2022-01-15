Меру знаем

За эти дни пожарные расчёты потушили десять возгораний, которые, к счастью, обошлись без погибших и травмированных. Стоит отметить, что огнеборцы спасли 13 человек. Чтобы предотвратить новые пожары, специалисты обошли 49 квартир, провели 181 инструктаж и распространили 264 памятки о мерах пожарной безопасности.

Госавтоинспекторы города зафиксировали 276 нарушений ПДД, что не превышает показателей прошлогодних каникул. В девяти случаях водители сели за руль нетрезвыми, причём двое — повторно, будучи уже лишёнными права управления за подобные действия. 35 водителей проигнорировали требования пристёгиваться ремнями безопасности, 12 выехали без прав управления, а трое попались на несвоевременной уплате административных штрафов.

Всего с начала января на дорогах Норильска зарегистрировано 19 дорожно–транспортных происшествий, в двух из них пострадали 7 человек, в том числе ребёнок. Одно из них, пожалуй, стало самым крупным за период праздников: 5 января в начале первого часа ночи 35–летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по автодороге из Норильска в Талнах, в районе третьего километра наехал на железобетонное ограждение. Водитель иномарки, а также трое взрослых пассажиров и 11–летняя девочка получили травмы различной степени тяжести. Все участники ДТП в момент столкновения не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель был трезв.

– Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, позволяющую контролировать транспортное средство с учётом погодных и дорожных условий, — напоминают горожанам в Госавтоинспекции.

В целом же горожане закон в праздники хоть и нарушали, но делали это умеренно: в дежурную часть норильской полиции за выходные дни поступило 1250 обращений и заявлений от жителей, а в новогоднюю ночь полицейские приняли более 180 звонков. За каникулы зарегистрировано 39 преступлений, 34 из них раскрыты по горячим следам, отметили в Норильском ОМВД. Главное — грубых нарушений правопорядка не допущено.

Привлечено к административной ответственности более 150 граждан. Больше всего нарушители ответят за распитие алкоголя, курение и появление нетрезвыми в общественных местах.

В новогоднюю ночь и в Рождество порядок на улицах города обеспечивали 73 сотрудника полиции, 12 представителей народных дружин и 6 военнослужащих Росгвардии. Такое количество сотрудников полиции вполне оправданно, ведь в праздники снежные городки посетили порядка 2900 норильчан.

Врачи скорой также отмечают, что за помощью к медикам норильчане обращались не чаще, чем это обычно бывает в праздники. За 10 дней на три подстанции скорой помощи в общей сложности поступило 1886 вызовов.

– Это обычное число звонков в новогодние каникулы, исключение составил только прошлый год, когда было ну очень много вызовов. В этот раз и поводы для обращения к нам были стандартные — травмы, повышение давления, заболевания ЖКТ, в том числе у детей, что вызвано обильными новогодними угощениями. Случаев отравления, алкогольного опьянения тоже оказалось немного, — сообщили врачи подстанции Центрального района. — Также в пределах нормы было количество вызовов по поводу ОРВИ и ковида, к счастью, по этим заболеваниям сегодня ситуация стабильная, вспышки не наблюдаем. Остаётся лишь надеяться, что такая стабильность будет присуща всему году.