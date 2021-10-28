Меры соцподдержки для воспитанников школы-интерната сохранят
Меры соцподдержки для воспитанников школы-интерната сохранят
С 1 сентября к школе № 29 присоединили школу-интернат № 2, чтобы оставить в городе интернатную форму обучения. В связи с этим необходимо внести изменения в действующие нормативные правовые акты, чтобы дети и дальше получали все полагающиеся им льготы.
Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании депутатской комиссии по социальной политике. В частности, речь идёт об обеспечении круглосуточного пребывания учащихся интерната в спальном корпусе, бесплатном питании, новогодних подарках и иных мерах социальной поддержки, которые ранее оказывались воспитанникам учебного заведения.
«Когда было принято решение о сохранении в Норильске интерната путём присоединения этого учреждения к школе № 29, стало понятно, что необходимо проанализировать все действующие меры поддержки в отношении его воспитанников. Ведь в данном случае нестыковки в нормативных документах – это не просто правовая коллизия, тут речь идёт об обеспечении нормальной жизни детей. Благодарю коллег из администрации города за оперативную подготовку необходимых изменений. Ведь благополучие воспитанников интерната – наша с вами общая задача», - отметила председатель комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.
В ходе заседания комиссии народные избранники единогласно поддержали предложенные изменения, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского Совета.