Меры соцподдержки для воспитанников школы-интерната сохранят

Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании депутатской комиссии по социальной политике. В частности, речь идёт об обеспечении круглосуточного пребывания учащихся интерната в спальном корпусе, бесплатном питании, новогодних подарках и иных мерах социальной поддержки, которые ранее оказывались воспитанникам учебного заведения.

«Когда было принято решение о сохранении в Норильске интерната путём присоединения этого учреждения к школе № 29, стало понятно, что необходимо проанализировать все действующие меры поддержки в отношении его воспитанников. Ведь в данном случае нестыковки в нормативных документах – это не просто правовая коллизия, тут речь идёт об обеспечении нормальной жизни детей. Благодарю коллег из администрации города за оперативную подготовку необходимых изменений. Ведь благополучие воспитанников интерната – наша с вами общая задача», - отметила председатель комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

В ходе заседания комиссии народные избранники единогласно поддержали предложенные изменения, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского Совета.