Местные и региональные депутаты ответят на вопросы норильчан

Завтра в регионе стартуют выборы губернатора Красноярского края. Отдать свой голос за одного из пяти кандидатов норильчане смогут в течение трёх дней. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Параллельно в городе пройдёт несколько приёмов граждан. Так, 8 сентября в Молодёжном центре Кайеркана с 14.00 до 16.00 на вопросы жителей ответит депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Захаринский.

9 сентября с 12.00 до 16.00 в школе № 14 на вопросы горожан ответит Ирина Субочева, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Красноярского края по образованию и культуре. А 10 сентября — на кайерканских избирательных участках: с 10.00 до 12.00 в школе № 40 и с 13.00 до 15.00 в школе № 37.

Депутаты Норильского городского Совета будут вести приём граждан по личным вопросам 9 и 10 сентября с 12.00 до 16.00 на всех избирательных участках (за каждым парламентарием закреплён отдельный участок).

По словам представителей депутатского корпуса, подобное решение принято по просьбам норильчан: далеко не все могут прийти на приём в будние дни, а в эти выходные горожане и свой гражданский долг исполнят, и смогут вместе с депутатами найти решение накопившихся проблем.

Предварительная запись на приём не требуется — можно подойти в удобное время в обозначенный период.