Местные парламентарии призывают горожан проголосовать за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести»

«Безусловно, Норильск достоин присвоения такого высокого звания. Будучи ещё совсем молодым городом, он выполнил в годы Великой Отечественной войны очень серьёзную миссию. По сути, он являлся основным поставщиком стратегического сырья — никеля, который был так нужен для Победы. Трудовой героизм и доблесть, проявленные норильчанами в годы войны, уникальны и заслуживают признания. Поэтому я призываю всех жителей Норильска присоединиться к голосованию», — обратился к депутатскому корпусу и норильчанам Алексей Веллер.

Спикер местного парламента Александр Пестряков считает, что народные избранники, как наиболее политически активная часть населения, должны принять участие в сборе подписей норильчан.

«Сбор подписей за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести» — это народная акция, где нет места политической борьбе или каким-то иным убеждениям. Все мы, независимо от взглядов и суждений, Норильчане, любим свой город, знаем его сложную судьбу и историю, его великий трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. И конечно, своими голосами мы поддерживаем эту инициативу. Я знаю, что сотни норильчан, которые переехали на материк, уже поучаствовали в голосовании. И призываю всех поступить так же и привлечь к участию как можно больше людей, которые любят Норильск», — выступил с призывом Александр Пестряков.

Напомним, принять участие в голосовании за присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» могут и жители других регионов России. Отдать свой голос можно в специальном разделе на официальном сайте города.

«Хочу обратиться к норильчанам, которые уже проголосовали в электронном формате: если волонтёры попросят вас заполнить подписной лист, не отказывайте им, потому что именно «живые» подписи будут иметь для экспертной комиссии первостепенное значение. Чем больше нас проголосует, расписавшись на листе, тем выше вероятность, что Норильск получит звание «Город трудовой доблести», — отметил Александр Пестряков.