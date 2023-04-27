Местный отдел МВД приглашает на службу в полицию

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей офицерского состава:

– гражданство РФ;

– возраст до 40 лет;

– отсутствие судимости;

– состояние здоровья, годное к прохождению службы;

– наличие высшего образования;

– служба в Вооруженных силах РФ.

Преимущества прохождения службы в полиции:

– достойная, стабильная и своевременная заработная плата (с увеличением в зависимости от выслуги лет);

– ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с увеличением за счёт времени проезда к месту проведения отпуска и обратно, с ежегодной компенсацией проезда в отпуск сотрудника и одного члена его семьи;

– возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера;

– возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе (независимо от уже имеющегося);

– бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России;

– обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм как на службе, так и в быту;

– первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников;

– возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Бегичева, 9. Телефоны отдела кадров: 8-3919-22-02-38, 8-3919-47-24-39, 8-3919-47-24-38, 8-3919-34-76-22.