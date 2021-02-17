Место Дмитрия Карасева в Норильском городском Совете займёт Ирина Маслова

Ранее Ирина уже входила в число местных парламентариев. На 26-й сессии горсовета ей вручили удостоверение и депутатский значок и пожелали эффективной работы.

- Ирина Владимировна всем нам хорошо знакома, особенно тем коллегам, которые работают уже не первый созыв. Я уверен в её профессионализме и неравнодушии к проблемам норильчан, а это – несомненный залог успешной депутатской деятельности, - сказал спикер местного парламента Александр Пестряков.

Для справки: Ирина Маслова живёт в Норильске с 1975 года, по образованию – педагог. С 1993 по 2002 год работала в школе № 42 Талнаха учителем математики и информатики, заместителем директора по

учебно-воспитательной работе. С 2008 по 2014 год – в должности начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Сейчас - директор школы № 28. В 2015 году была избрана депутатом горсовета по первому избирательному двухмандатному округу, где проработала до окончания созыва.