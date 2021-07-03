Место силы

– Сколько норильчан входит в общество?

– На данный момент у нас в обществе состоят 173 человека. 10 из них — это сопровождающие, опекуны и родители молодых инвалидов.

– Как о вас узнают?

– Чаще всего это происходит во время прохождения медкомиссии, людям выдают «бегунок», в котором находится вся информация, которая может помочь инвалиду, в том числе и наши контакты. Затем они с нами созваниваются, и если всё устраивает, то приходят к нам, а мы оформляем их в общество инвалидов. Многие обретают в нашем обществе практически второй дом.

– Какую помощь могут получить в вашем сообществе люди с ограниченными возможностями?

– Несмотря на то что мы общественная организация, стараемся делать так, чтобы нашим подопечным жилось комфортно, чтобы они могли вести активный образ жизни. Помогаем адаптироваться и интегрироваться в общество, чтобы инвалиды понимали: диагноз — это не приговор, и жизнь после болезни есть. Причём очень интересная и насыщенная. К тому же наши волонтёры сопровождают маломобильных граждан в больницы, помогают в оформлении всех необходимых документов. А ещё норильское общество инвалидов тесно сотрудничает с городской администрацией — совместно с Центром занятости мы занимаемся поиском подходящих рабочих мест. Помимо этого, мы работаем с социальной политикой и фондом соцзащиты.

– Вы сказали, что ведётся большая работа по социализации людей с ограниченными возможностями, организации досуга. Расскажите подробнее, какие мероприятия проводите?

– Наше самое любимое мероприятие — авторалли «Приз Большого Норильска». В прошлом году мы его не проводили из–за пандемии, но надеюсь, что в этом всё получится. Также мы принимаем участие в городских и спортивных мероприятиях, выезжаем на турбазы и, конечно же, ежегодно отмечаем Международный день инвалидов в Городском центре культуры.

– Сколько специалистов работает в обществе?

– Председатель, делопроизводитель и психолог.

– Всего три специалиста? Как вы справляетесь с нагрузкой?

– Пока справляемся, но хотелось бы, конечно, чтобы у нас появились ещё хотя бы два специалиста — психолог и юрист. Раньше мы сотрудничали с юристом из Комплексного центра социального обслуживания населения, но сейчас они эту должность сократили.

– Обращаются ли к вам люди за психологической помощью?

– Да, в этом направлении работа ведётся активнее всего. Очень часто инвалидам не хватает общения. А у нас, благодаря городским структурам и компании «Норникель», есть просторное помещение, в котором имеются и тренажёрный зал, и комната отдыха, где можно спеть в караоке, посмотреть телевизор или же посетить занятия по рукоделию. Но самое главное, что у нас есть горячо любимая всеми кухня, где мы собираемся и беседуем за чашкой ароматного чая. Тут каждый может ощутить поддержку и получить совет.

– Может ли общество инвалидов содействовать в получении медицинской помощи или медицинских средств, таких как инвалидные коляски, слуховые аппараты?

– Мы можем абсолютно безвозмездно давать во временное пользование коляски, костыли, ходунки из нашего маневренного фонда, пока инвалиды ждут технические средства от ФСС.

– Расскажите о сотрудничестве с городским Центром занятости.

– Мы сотрудничаем в рамках программы занятости населения — наших инвалидов устраивают в различные организации. Члены нашего общества, например, работают в поликлиниках на улице Бегичева и Солнечном проезде, они помогают маломобильным людям с передвижением. Есть и уборщики, культорганизаторы. Работают инвалиды в основном по срочным трудовым договорам, по окончании которых необходимо заново вставать на учёт в Центр занятости.

– Насколько охотно людей с ограниченными возможностями берут на работу?

– На самом деле довольно охотно. Тем не менее мы планируем договориться с «Норильским никелем» о том, чтобы создавалось больше квотируемых рабочих мест.

– Кто финансирует деятельность общества инвалидов?

– «Норникель», за что им огромная благодарность. Они оказывают нам помощь в оплате коммунальных услуг, организации некоторых мероприятий, предоставляют канцелярию. Также у нас есть спонсоры, которые предоставляют продуктовые наборы и вещи.

– Социальное такси в городе работает?

– Да. В Комплексном центре социального обслуживания разрабатывают карту, и инвалиды, подходящие под категорию, получают талоны на социальное такси. К тому же мы планируем написать грант, чтобы у нас появился собственный транспорт для перевозки маломобильных инвалидов.

– В Талнахе и Кайеркане тоже есть общества инвалидов. Вы сотрудничаете?

– Конечно. Мы вместе участвуем во всех городских мероприятиях. Например, мы планируем принять участие в «Пикнике». И у нас будет совместная площадка с кайерканским обществом инвалидов, как говорится, вместе мы — сила.

– Насколько хорошо развита инфраструктура в нашем городе для людей с ограниченными возможностями?

– Наш аэропорт максимально оснащён всем необходимым для людей с любой инвалидностью (слепых, глухих, колясочников), то же самое — в Молодёжном центре и «Арене». В остальных местах у нас нет либо пандусов, либо перил. А человеку, передвигающемуся с опорой, обязательно нужны перила, для того чтобы он мог самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам. Из–за этого большинство из наших людей пропускают многие мероприятия.

– Вы пытаетесь добиться обустройства пандусов и перил?

– Да, мы активно над этим работаем. И у нас уже есть определённые успехи.

– Расскажите о сотрудничестве с реабилитационным центром «Виктория».

– Мы и раньше всегда сотрудничали, но на протяжении последних двух лет — особенно тесно. В прошлом году во время пандемии мы выиграли два гранта, один из проектов — кружок рукоделия. И в связи с тем, что к нам стали приходить молодые инвалиды из центра «Виктория», мы стали больше ориентироваться именно на них. Также благодаря этому гранту мы привезли в «Викторию» материалы, купленные нами по их заказу. Люди оттуда стали активно участвовать в нашем кружке, делать поделки, алмазные мозаики. Также у нас в планах — проводить работу с молодыми инвалидами, обучать дальнейшей самостоятельной жизни. Надеюсь, в этом нам помогут и «Норникель», и Центр занятости.

– Бывает такое, что человек и рад бы присоединиться к вашему обществу, но не может из–за проблем со здоровьем? Как быть в таком случае?

— Мы тоже об этом задумывались, и сейчас хотим реализовать грандиозный проект. Надеемся выиграть грант на покупку нового оборудования, чтобы иметь возможность проводить онлайн–встречи и мероприятия. Хочу обратиться к людям с ограниченными возможностями, к тем, кто получил впервые или бессрочную группу и не знает о существовании нашего общества, — присоединяйтесь к нам. У нас очень хорошо, с нами начинается абсолютно новая жизнь.

– В Норильске много неравнодушных людей, куда бы они могли обратиться, если готовы оказать какую–то помощь?

– Мы находимся по адресу: улица Комсомольская, 18, крыльцо с торца здания. Телефон для связи 42–68–11. Мы всегда рады любой помощи.