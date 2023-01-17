Методики краевой службы детского телефона войдёт в практики других социальных служб страны

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпустил пособие с успешными практиками оказания психологической помощи по телефону детям и родителям на территории России. В издание вошли методики службы детского телефона доверия Красноярского края, сообщают на сайте краевого правительства.

«Мы гордимся, что специалисты отрасли продолжают искать новые способы и формы оказания социальных услуг жителям края, которые нуждаются в поддержке и помощи», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Напомним, обратиться за консультативной помощью можно по телефону доверия 8-800-2000-122. Позвонить по этому номеру могут дети, подростки, их родители, специалисты, работающие с детьми, иные граждане.

Ознакомиться с лучшими практиками консультирования по детскому телефону доверия можно на сайте Фонда в разделе «Библиотека» и на портале для специалистов Общероссийского детского телефона доверия в разделе «Материалы, созданные по заказу Фонда».