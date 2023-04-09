Между нами, девочками

«Заполярка» встретилась с детским гинекологом перинатального центра, врачом первой категории с 13–летним стажем Анастасией Дробчик, которая уверена, что к здоровью девочки нужно относиться особенно внимательно, так как от этого напрямую зависит, сможет ли она стать матерью.

— Анастасия Петровна, какие проблемы со здоровьем есть у норильских девочек и девушек?

– У многих снижен иммунитет. Это неудивительно, учитывая климатические особенности, полярную ночь и отсутствие инсоляции. И самая частая причина обращений к детскому гинекологу — местные воспалительные процессы у девочек и девушек любого возраста. Мамам мы объясняем, что заболевание не вызвано, как у взрослых женщин, инфекцией, передающейся половым путём. Причина как раз — снижение иммунитета, на фоне которого условно плохие бактерии, которые есть абсолютно у всех, просыпаются. У кого–то начинает течь нос, у кого–то болят уши, а у некоторых девочек даёт сбой половая система.

У девочек с рождения и лет до шести–семи встречается слипание или срастание половых губ — синесхия. Это происходит отчасти из–за того, что некоторые мамы пытаются своё дитя до скрипа вымыть. Мы проводим с ними беседы о правилах подмывания, о средствах гигиены, о недопустимости излишнего подсушивания. В то же время многие мамы — молодцы, при обнаружении тревожных симптомов сразу же бегут к нам. И педиатры бдительны, оперативно направляют к узкому специалисту.

В пубертатном возрасте нередки нарушения менструального цикла. К врачу нужно обратиться, если месячные нерегулярные, болезненные, обильные или слишком длительные. Есть группы диспансерного учёта, в которые попадают девочки разных возрастов, если у них обнаружены кисты, врождённые аномалии и патологии развития половых органов, есть генетические заболевания, случаются кровотечения. Они с определённой периодичностью приходят на осмотр.

— Как не пропустить болезнь?

– Гинекологические заболевания у девочек и девушек встречаются, конечно же, реже, чем у взрослых женщин. Но всё же встречаются. Очень важно вовремя заметить неладное и устранить проблему либо сформировать программу лечения. Первая встреча с гинекологом у девочки должна состояться уже на первом году жизни. Следующий плановый приём — в возрасте 5–6 лет. Далее — в период полового созревания, в 10–11 лет, чтобы отследить, как начинают развиваться вторичные половые признаки.

Мамы, которые следят за своими детками и прислушиваются к их жалобам, обращаются к врачу без промедления. Они даже при самой большой занятости не могут игнорировать жалобы ребёнка на боли, выделения, зуд. Очень немногие пропускают этот момент. При запущенности заболевания ребёнок попадает в городскую больницу. В моей практике есть несколько случаев, когда пациентки, имея хирургическую патологию, не обратились за помощью вовремя. В результате вероятность беременности снижается на 50%.

— Как вы оцениваете уровень грамотности своих пациенток и их мам в вопросах женского здоровья?

– По глазкам девочек часто видно, что они знают порой слишком много для своего возраста. Редкие пациентки выражают удивление и не понимают, о чём я с ними говорю, когда дело касается вопросов полового воспитания. Девочки, которые в 13–14 лет живут половой жизнью, ко мне не приходят. Скорее всего, они из таких семей, где это не считается чем–то страшным.

Бывает, молоденькие мамы в процессе лечения излишне жалеют своё дитя. Чем старше родительница, тем она более информирована и адекватно воспринимает назначенное лечение. Особую настороженность вызывает назначение гормонов. Естественно, мы подробно рассказываем о тонкостях такого лечения, назначая лекарство, учитываем противопоказания и побочные эффекты.

– Все ли мамы ваших пациенток готовы к сотрудничеству с врачом?

– Как правило, женщины, обращающиеся за помощью к детскому гинекологу, готовы к диалогу. Хотя встречаются мамы, которые ставят под сомнение назначенное лечение. Ни с кем я не вступаю в полемику, все документы о моём образовании, квалификации и опыте работы есть на стенде. Если мама, приходя на повторный приём, говорит, что «мы это не пили, потому что бабушка из соседнего подъезда сказала, что это вредно моему ребёнку», она может поменять врача. Это прописано в Приказе Минздрава РФ № 323 «О свободном выборе врача или организации по системе ОМС».

Назначая лечение или обследования, я стараюсь максимально объяснить, с какими трудностями можно столкнуться. Ведь после приёма не получится в любой момент прийти и спросить снова. Нередко мама вынуждена сама подумать и принять решение. И оно должно быть таким, чтобы не сделать ребёнку хуже. Предваряя эти моменты, я во время приёма подробно всё рассказываю.

— Сколько специалистов вашего профиля в Норильске?

– Сейчас два, а некоторое время я работала одна. Молодой доктор в женской консультации приехала в город недавно. Пока она позиционирует себя как подростковый гинеколог — её пациентки возраста 15–17 лет. Она работает уже во взрослой сети, где больше возможностей для обследования и консультаций. У меня более ограниченные возможности.

Если возникли угрожающие жизни состояния, такие как кровотечения или острые боли, безусловно, нужно обращаться в скорую помощь. В таких случаях категорически нельзя ждать приёма. Девочку направляют в оганерскую больницу, где ей окажут квалифицированную помощь. Хирурги и гинекологи горбольницы, конечно, учитывают анатомические особенности девочки–подростка, но я могу отметить, что особой разницы при оказании помощи нет.

— Что посоветуете мамам дочек?

– В первую очередь, быть в контакте со своим ребёнком, прислушиваться к тому, что он говорит про самочувствие, ощущения. Обязателен ночной сон не менее 10–12 часов, питание с преимущественным содержанием белковых продуктов и отказом от простых углеводов (это шоколадки, чипсы, газировка). Сон, питание и активность — баланс должен быть во всём.

Бывает, девочки приходят на приём с жалобами на сбой цикла. В ходе беседы выясняется, что они фанатично занимаются спортом и не связывают при этом одно с другим. А причина проблемы кроется именно в этом. В период активного роста ребёнку необходим белок для построения гормонов и регуляции цикла, который он получает из пищи, а у юных спортсменок он уходит в мышцы. Поэтому надо уметь отдыхать. Неплохо пройти обследование, например, на выявление уровня магния. Он важен для корректной работы нервной системы. А стресс провоцирует сбой цикла и снижение иммунитета.

Сегодня много просветительских материалов и рекомендаций можно найти в интернете на платформе нацпроекта «Здравоохранение» национальныепроекты.рф.

Девушкам рекомендуется вести календарь цикла. Соблюдают это правило, к сожалению, процентов 30 девочек. Сейчас в каждом телефоне можно установить специальное приложение, просто надо ребёнку это объяснить, для начала вести такой календарь вместе. Он полезен при любом визите к гинекологу. По последним клиническим рекомендациям нормальный цикл — от 21 до 35 дней. А приходят девочки с проблемой, что у них менструация два раза в месяц. Мы начинаем разбираться и приходим к выводу, что по циклограмме всё в пределах нормы. С 14 лет необходимо ежегодно проходить осмотр у гинеколога. И если внимательно следить за жизненным ритмом, циклом и питанием, можно сохранить репродуктивное здоровье на долгие годы.