Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Первоначальная задача её создания – мотивация для граждан изучать отечественную историю, подвигнуть иностранцев к её изучению. А также оценить уровень знаний родной истории.

Участие в акции абсолютно бесплатно. Для этого необходимо перейти на сайт big-history.ru, пройти тест и отправить его на проверку. Сам тест состоит из 30 заданий, каждое из которых оценивается в один балл. На выполнение теста в онлайн-формате даётся 30 минут. Результат выдаётся сразу после его прохождения.

Также для проведения акции предусмотрены площадки на базе Молодёжного центра и учебных учреждений, но, в связи с распространением коронавирусной инфекции, вопрос об очном прохождении теста остаётся открытым.

Организатором акции в Красноярском крае является Молодёжный парламент края при Законодательном собрании Красноярского края при поддержке органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных организаций и объединений региона.