Международный день защиты детей. Поздравление от Ирины Субочевой

Дорогие ребята, уважаемые родители!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей, который отмечается в первый день лета и открывает сезон долгожданных школьных каникул.

Традиционно в нашей стране для вас, ребята, в этот период начинают работать летние оздоровительные, пришкольные лагеря, организуются различной направленности профильные смены. Все для того, чтобы окружить вас заботой и вниманием, сделать летние каникулы увлекательными и познавательными.

Мы гордимся вашими достижениями, вашими успехами и верим, что вся родительская любовь, забота общества и государства позволят каждому из вас вырасти счастливым и достойным гражданином своей страны.

Желаю всем родителям и детям города Норильска добра, здоровья, благополучия и ярких летних впечатлений!

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края