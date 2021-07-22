Международный форум и межведомственные учения пройдут в Дудинке

Как сообщил Анатолий Цыкалов, заместитель председателя правительства Красноярского края, на территории Красноярского края планируется провести тематические конференции и межведомственные учения, а также международный форум.

«В сентябре в Дудинке пройдут межведомственные учения по защите от ЧС территорий Арктической зоны. Подготовку к ним контролируют министр МЧС Евгений Зиничев и губернатор края Александр Усс. Сформирована программа мероприятий. Планируется, что в учениях примут участие свыше 1000 человек и более 200 единиц техники, в том числе воздушных и морских судов», — пояснил Анатолий Цыкалов.

Также он добавил, что особое внимание к учениям вызвано прошлогодней аварией на ТЭЦ-3. Ликвидация её последствий позволила отработать вопросы межведомственного взаимодействия и применить современные эффективные технологии.

В ноябре в Дудинке пройдёт международный форум, на котором будут обсуждаться вопросы государственно-частного партнёрства в сфере устойчивого развития коренных народов Севера, участия бизнеса в социальных проектах, а также привлечения местных трудовых ресурсов к инвестпроектам в Арктической зоне. Подготовку мероприятия координирует Федеральное агентство по делам национальностей.

«В регионе сложилась устойчивая практика партнёрства с социально ответственным бизнесом. Результаты этого — развитие аэропортов Игарки, Норильска во взаимодействии с компаниями «Роснефть» и «Норникель», соглашение по улучшению качества жизни в Норильске и на Таймыре, а также развитие посёлка Диксон в рамках реализации проекта «Восток Ойл», — отметил Анатолий Цыкалов.