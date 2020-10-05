Михаил Гладышев: «Общую картину мы уже представляем»

«Общую картину мы уже представляем, - отметил Михаил Гладышев. - И она вселяет надежду в сердца северян, что озеро Пясино можно «воскресить». По предварительным данным экосистема реки Пясина и озера Пясино практически не изменилась, а в пробах обнаружены живые организмы». Но торопиться с зарыблением учёные не советуют. Так как ещё с 1980-х годов это озеро считается практически дистрофным. Взвешенным решением ученых стало для начала восстановить кормовую базу и качество воды.

Восстановление будет проходить весьма нетрадиционным методом. Во всём мире этот процесс идёт «сверху вниз» по пищевой цепочке, а учёные СО РАН сделают это наоборот, «снизу вверх» по пищевой цепи.

- В мире этого никто не делал на крупных водоёмах. Но Сибирское отделение РАН много раз делало то, что никто другой не делал. Рассчитываю, что мы первыми в мире сможем сделать масштабную биоманипуляцию, чтобы вернуть озеро в прежнее состояние, а уже потом заниматься зарыблением. У меня есть уверенность, что мы можем использовать такие экотехнологии для восстановления ресурсов Арктики. Но для этого нужно частно-государственное партнёрство, поддержка бизнеса и государственных органов, - отметил Михаил.

Экспедиция будет продолжаться и в следующем году. В основе уже лежит не только ликвидация последствий аварии, которая произошла в мае этого года, а всех накопленных загрязнений, которые тянутся еще с 1950 года.

Предварительно ущерб, нанесенный экосистеме, учёные оценили в 68,4 миллиона рублей.

- И это верхняя граница. На самом деле наша оценка по Далдыкану, Амбарной и Пясино будет ниже, потому что мы видим живые организмы в части обработанных проб. Согласно техзаданию, окончательный расчет мы подготовим к концу ноября, - прокомментировал Михаил Гладышев.