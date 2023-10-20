МАУ ИЦ «Норильские новости»

Михаил Котюков продолжает работу по формированию правительства Красноярского края

Михаил Котюков продолжает работу по формированию правительства Красноярского края

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Михаил Котюков продолжает работу по формированию правительства Красноярского края

Глава региона утвердил структуру исполнительных органов Красноярского края и принял ряд кадровых решений.

Михаил Котюков продолжает работу по формированию правительства Красноярского края

Так, из состава кабинета министров выбывают и. о. министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых, и. о. министра тарифной политики Марина Пономаренко, и. о. министра экономики и регионального развития Анна Гарнец. Также по собственной инициативе свой пост оставит вице-премьер Алексей Подкорытов.

Вместе с тем по просьбам жителей края будет создано профильное министерство, которое будет заниматься исключительно экологической проблематикой. Его возглавит Владимир Часовитин.

Структурные изменения произошли и в других органах власти. Полномочия в сфере природо- и недропользования переданы министерству лесного хозяйства, которое переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края.

Полномочия в сфере торговли перешли из министерства сельского хозяйства в министерство промышленности, а жилищно-коммунальным хозяйством теперь будет заниматься министерство строительства.

Заместителем председателя правительства края назначен Сергей Кузьмин. Министром экономики и регионального развития стала Татьяна Магдибур. Министром сельского хозяйства назначен Илья Васильев. Леонид Шорохов остаётся в составе правительства края в должности вице-премьера. При этом работа всех вице-премьеров будет строиться не по отраслевому, а по проектному принципу. Перечень проектов будет закреплён за ними отдельным документом.

Заместителями губернатора края назначены Валерий Семёнов и Павел Солодков.

Министром тарифной политики стал Александр Ананьев. Ранее он возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Министром транспорта назначен Дмитрий Зотин, до этого работавший в должности заместителя министра. Пост министра цифрового развития края остался за Николаем Распопиным.

В отраслях социальной сферы свои посты сохранили министр социальной политики Ирина Пастухова, министр культуры Аркадий Зинов, министр спорта Денис Петровский.

Работа над формированием кадрового состава кабинета министров продолжается.

Фото из открытых источников
20 октября в 10:31 530
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