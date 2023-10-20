Михаил Котюков продолжает работу по формированию правительства Красноярского края

Так, из состава кабинета министров выбывают и. о. министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых, и. о. министра тарифной политики Марина Пономаренко, и. о. министра экономики и регионального развития Анна Гарнец. Также по собственной инициативе свой пост оставит вице-премьер Алексей Подкорытов.

Вместе с тем по просьбам жителей края будет создано профильное министерство, которое будет заниматься исключительно экологической проблематикой. Его возглавит Владимир Часовитин.

Структурные изменения произошли и в других органах власти. Полномочия в сфере природо- и недропользования переданы министерству лесного хозяйства, которое переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края.

Полномочия в сфере торговли перешли из министерства сельского хозяйства в министерство промышленности, а жилищно-коммунальным хозяйством теперь будет заниматься министерство строительства.

Заместителем председателя правительства края назначен Сергей Кузьмин. Министром экономики и регионального развития стала Татьяна Магдибур. Министром сельского хозяйства назначен Илья Васильев. Леонид Шорохов остаётся в составе правительства края в должности вице-премьера. При этом работа всех вице-премьеров будет строиться не по отраслевому, а по проектному принципу. Перечень проектов будет закреплён за ними отдельным документом.

Заместителями губернатора края назначены Валерий Семёнов и Павел Солодков.

Министром тарифной политики стал Александр Ананьев. Ранее он возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Министром транспорта назначен Дмитрий Зотин, до этого работавший в должности заместителя министра. Пост министра цифрового развития края остался за Николаем Распопиным.

В отраслях социальной сферы свои посты сохранили министр социальной политики Ирина Пастухова, министр культуры Аркадий Зинов, министр спорта Денис Петровский.

Работа над формированием кадрового состава кабинета министров продолжается.