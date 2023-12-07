Михаил Котюков провёл итоговый прямой эфир 2023 года

«Комментарии — это объективный срез того, что сегодня волнует людей. Основные тематические блоки касаются ЖКХ, дорог, соцзащиты, образования, общественного транспорта и здравоохранения. Большинство вопросов относятся к работе муниципалитетов. По количеству комментариев лидируют Красноярск, Берёзовский и Емельяновский районы, Канск, Лесосибирск. Главы этих территорий до конца недели должны проработать все поступившие обращения и не позднее понедельника также провести у себя прямые эфиры», — отметил глава региона.

Михаил Котюков во время прямого эфира рассказал об участии красноярцев в формировании бюджета региона, предварительных итогах и планах переселения граждан из аварийного жилья, ремонте дорог, ходе строительства красноярского метро, строительстве и ремонте социальных объектов в территориях, обновлении отрасли ЖКХ.

Губернатор прокомментировал ход работ по предстоящей газификации края, обеспечение сельчан чистой водой, закрытие старых котельных и другие обращения в сфере экологии. Также он затронул темы поддержки семей с детьми и помощи участникам СВО и их семьям.

Не остался без внимания и Таймыр. К главе региона обратились жители Дудинки. Они рассказали, что в зимнем городке вместо ледовых фигур будут установлены пластиковые, что возмутило местных жителей. Губернатор в свою очередь поручил властям Таймыра помочь администрации города обустроить достойный снежный городок.

Состояние общественного транспорта – ещё одна важная тема. Огромное количество жалоб поступило на устаревший автопарк и график движения. Проблема решается поэтапно, в этом году край приобрёл 146 автобусов для 13 городов и районов. Работа будет продолжена, в перспективе приобретение ещё более 100 автобусов. Напомним, что не так давно в Норильск поступили 20 новых северобусов, пять из которых были получены в рамках краевой губернаторской программы «Новый автобус».

Михаил Котюков подчеркнул, что все поступившие обращения, которые не вошли в прямой эфир, а также поступившие в ходе эфира, будут рассмотрены по существу профильными министерствами и ведомствами, главами муниципальных образований. Там, где возможно, определят заявителя, будут даны адресные ответы.

В следующий раз Михаил Котюков пообщается с красноярцами в прямом эфире в первом квартале следующего года.