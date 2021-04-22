Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных народов

Реализация программы поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объём производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики, сообщает пресс-служба кабмина.

Подробный план реализации мероприятий должен быть разработан Минвостокразвития в ближайшие три месяца.

Программа включает шесть основных направлений, первое из которых нацелено на развитие инфраструктуры, где речь идёт о разработке мер поддержки представителей малочисленных народов мобильной связью и интернетом, оказании помощи в развитии их художественных промыслов, а также о субсидировании приобретения оборудования для переработки мясной и рыбной продукции.

Ещё одно направление предусматривает продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках. Малочисленным народам будет оказано содействие в подготовке маркетинговых материалов и проведении выставок, предусмотрена образовательная поддержка по вопросам сертификации и лицензирования продукции, выстраивания логистики. Предполагается, что часть затрат, связанных с экспортом, производителям возместит государство.

Планируется также создать центр развития традиционного предпринимательства, где будут консультировать граждан по вопросам открытия собственного дела, оказывать помощь в сопровождении инвестиционных проектов, выявлять и поддерживать перспективные инициативы.

Программой предусмотрено развитие туристической индустрии в местах проживания малочисленных народов, включая субсидирование затрат на создание новых объектов и повышение качества услуг.

Утверждённый правительством документ касается и развития образования. Планируется разработать федеральный госстандарт по направлению «специалист северного хозяйства» и обеспечивать дополнительной стипендией студентов из числа представителей коренных народов, если их будущая специальность связана с традиционной хозяйственной деятельностью.

Кроме этого, будет проводиться мониторинг качества преподавания родных языков малочисленных народов, разработают меры повышения уровня подготовки педагогов и привлечения молодых специалистов в традиционные области хозяйства с помощью субсидий на покупку жилья.