Михаил Мурашко призвал пациентов, у которых подозревают коронавирус, начать лечиться в первые сутки

«Потому что мы видим, что сегодня уже к пятым суткам подчас развиваются тяжёлые осложнения, и затягивать начало лечения - это опасно для жизни», - подчеркнул министр здравоохранения РФ.

Михаил Мурашко отметил, что более 98% пациентов с коронавирусной инфекцией, госпитализированных в медучреждения, не привиты против коронавируса.

«Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни», - отметил он.

Также министр ратует за вакцинацию всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.

«Мы видим, что лица старше 60 лет коронавирусную инфекцию переносят очень тяжело, у них обостряются хронические заболевания. И следовать советам противников вакцинации - это нанести ущерб собственному здоровью», - подчеркнул Михаил Мурашко.

По мнению министра, для того чтобы «сбить третью волну коронавируса», помимо вакцинации, необходимо усиление противоэпидемического режима.