МАУ ИЦ «Норильские новости»

Международный женский день. Поздравление от Ирины Субочевой

Международный женский день. Поздравление от Ирины Субочевой

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Международный женский день. Поздравление от Ирины Субочевой

Международный женский день. Поздравление от Ирины Субочевой

Именно вы, красивые и хрупкие внешне, но стойкие и выносливые внутри, делаете мир прекрасным и счастливым. В день 8 Марта пусть природа вас радует вновь пришедшим солнечным теплом, окружающие вдохновляют хорошим отношением и пониманием, пусть всегда будет время на милые женские капризы, а благополучие и достаток никогда не покидают ваш дом.

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края

8 марта в 09:29 570
Поздравления
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