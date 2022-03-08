Международный женский день. Поздравление от Ирины Субочевой

Именно вы, красивые и хрупкие внешне, но стойкие и выносливые внутри, делаете мир прекрасным и счастливым. В день 8 Марта пусть природа вас радует вновь пришедшим солнечным теплом, окружающие вдохновляют хорошим отношением и пониманием, пусть всегда будет время на милые женские капризы, а благополучие и достаток никогда не покидают ваш дом.

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края