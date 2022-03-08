Международный женский день. Поздравление от Александра Пестрякова

В эти морозные дни норильской весны примите самые тёплые поздравления с Международным женским днём!

Каждая из вас олицетворяет собою всё доброе и прекрасное, что есть на нашей планете, вдохновляет на подвиги и свершения, помогает чувствовать уверенность в завтрашнем дне и делает жизнь яркой и интересной. Норильчанки среди плеяды прекрасных дам всегда были особенно неотразимы. Живя в суровых климатических условиях, работая наравне с мужчинами, воспитывая детей, вы остаётесь невероятно красивыми, элегантными и обаятельными.

Дорогие жительницы Норильска, от лица мужской половины нашего города и от себя лично я благодарю вас за лучезарные улыбки, которые согревают нас каждый день, независимо от погоды за окном, за ваши терпение и мудрость, за то, что вы всегда и во всём являетесь для нас опорой и поддерживаете во всех начинаниях.

Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью и теплом, родные и близкие радуют своими успехами и заботой и пусть каждый день вас окружают цветы и улыбки! Будьте счастливы!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска