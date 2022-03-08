Международный женский день. Поздравление от Алексея Веллера

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

Примите слова искренней благодарности за любовь и терпение, за то счастье, что вы дарите нам каждый день. Благодаря вам — нашим мамам, супругам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам — мы становимся сильнее, успешнее, стремимся к новым рубежам в жизни и работе. Нет ничего дороже, чем ваша поддержка, душевная теплота, умение создавать атмосферу уюта и гармонии.

Желаю вам счастья, успехов, радости, весеннего настроения в душе и доме! С праздником! С 8 Марта!

Алексей Веллер,

депутат Государственной Думы