Минцифры РФ открыло дополнительный набор на отдельные программы и площадки образовательного проекта «Код будущего»

Обучение проходит в двух форматах: как оффлайн - на площадках образовательных организаций в регионах страны, так и онлайн. На курсах ребята изучают Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие современные языки программирования. Продолжительность обучения – 144 академических часа.

Школьники края могут записаться на более чем 50 курсов от 21 образовательной организации, среди которых крупнейшие ИТ-платформы и ведущие ИТ-университеты.

Двухлетний курс проекта «Код будущего» включает четыре модуля. В рамках дополнительного набора участники поступят сразу на второй модуль и войдут в группу, которая отучилась на первом модуле.

Заявление на обучение может подать сам школьник старше 14 лет либо его законный представитель – родитель или опекун.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо на портале «Госуслуги» выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки. По результатам проверки заявления в личный кабинет придёт ссылка на вступительное испытание, которое нужно пройти в течение пяти рабочих дней. После подтверждения успешного прохождения испытания необходимо самостоятельно изучить материалы первого модуля и пройти тест по его итогам. А затем приступить к обучению в группе со второго модуля. Записаться можно только на один курс. Количество мест в группах ограниченно.

Узнать подробнее об обучении на курсах и выборе языка программирования, а также задать вопросы по теме участия в проекте можно на вебинарах с преподавателями и организаторами курсов. Ближайшая онлайн-встреча состоится 19 января.