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Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли

Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли

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Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило на портале госуслуг сбор информации о срочных мерах поддержки IT-компаний, сообщают на сайте правительства края.

Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли

Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить, пройдя по ссылке.

В ходе опроса компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о ресурсах, необходимых для их решения. Также участники опроса могут предложить новые проекты и меры поддержки.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в IT-отрасли и получаем обратную связь. Сбор информации от участников рынка на госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», — рассказал заместитель главы Минцифры России Максим Паршин.

Кроме того, федеральное министерство опубликовало на своём официальном сайте ответы на самые распространённые вопросы по мерам поддержки, которые были отражены в указе Президента России на прошлой неделе. Например, как IT-компаниям пройти государственную аккредитацию, какие льготы получат интернет-компании и интеграторы, какие источники доходов должны быть для получения этих льгот и другие вопросы. Полный перечень самых вопросов размещён по ссылке.

Фото из открытых источников
9 марта в 17:17 920
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