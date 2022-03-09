Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли
Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило на портале госуслуг сбор информации о срочных мерах поддержки IT-компаний, сообщают на сайте правительства края.
Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить, пройдя по ссылке.
В ходе опроса компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о ресурсах, необходимых для их решения. Также участники опроса могут предложить новые проекты и меры поддержки.
«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в IT-отрасли и получаем обратную связь. Сбор информации от участников рынка на госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», — рассказал заместитель главы Минцифры России Максим Паршин.
Кроме того, федеральное министерство опубликовало на своём официальном сайте ответы на самые распространённые вопросы по мерам поддержки, которые были отражены в указе Президента России на прошлой неделе. Например, как IT-компаниям пройти государственную аккредитацию, какие льготы получат интернет-компании и интеграторы, какие источники доходов должны быть для получения этих льгот и другие вопросы. Полный перечень самых вопросов размещён по ссылке.