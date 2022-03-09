Минцифры РФ проводит опрос о срочных мерах поддержки IT-отрасли

Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить, пройдя по ссылке.

В ходе опроса компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о ресурсах, необходимых для их решения. Также участники опроса могут предложить новые проекты и меры поддержки.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в IT-отрасли и получаем обратную связь. Сбор информации от участников рынка на госуслугах запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки», — рассказал заместитель главы Минцифры России Максим Паршин.

Кроме того, федеральное министерство опубликовало на своём официальном сайте ответы на самые распространённые вопросы по мерам поддержки, которые были отражены в указе Президента России на прошлой неделе. Например, как IT-компаниям пройти государственную аккредитацию, какие льготы получат интернет-компании и интеграторы, какие источники доходов должны быть для получения этих льгот и другие вопросы. Полный перечень самых вопросов размещён по ссылке.