МАУ ИЦ «Норильские новости»

Минцифры сообщает: есть проблемы с доступом на сайты

Минцифры сообщает: есть проблемы с доступом на сайты

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Минцифры сообщает: есть проблемы с доступом на сайты

Минцифры сообщает: есть проблемы с доступом на сайты

Некоторые сайты сейчас могут не открываться, предупреждают в ведомстве. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов.

Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к Госуслугам, Минцифры рекомендует установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например у Яндекс.Браузера или Атом.

Фото Владимир Макушкин
10 марта в 08:34 420
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