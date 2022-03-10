Минцифры сообщает: есть проблемы с доступом на сайты

Некоторые сайты сейчас могут не открываться, предупреждают в ведомстве. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов.

Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к Госуслугам, Минцифры рекомендует установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например у Яндекс.Браузера или Атом.