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Министерство образования РФ приняло решение не вводить ещё один обязательный экзамен ЕГЭ

Министерство образования РФ приняло решение не вводить ещё один обязательный экзамен ЕГЭ

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Министерство образования РФ приняло решение не вводить ещё один обязательный экзамен ЕГЭ

Ожидалось, что английский язык войдёт в список обязательных экзаменов для 11-классиков.

Министерство образования РФ приняло решение не вводить ещё один обязательный экзамен ЕГЭ

Соответствующий приказ уже опубликован на официальном портале министерства. Ещё в 2012 году федеральный государственный стандарт среднего образования подразумевал, что в 2022-м выпускники будут обязательно сдавать иностранный язык. Но в него внесли изменения.

В 2021 году для обязательной сдачи остаются два предмета — русский язык и математика, а также один дополнительный предмет на выбор.

Фото из открытых источников
5 января в 18:00 490
ЕГЭОбразование
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