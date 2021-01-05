Министерство образования РФ приняло решение не вводить ещё один обязательный экзамен ЕГЭ

Соответствующий приказ уже опубликован на официальном портале министерства. Ещё в 2012 году федеральный государственный стандарт среднего образования подразумевал, что в 2022-м выпускники будут обязательно сдавать иностранный язык. Но в него внесли изменения.

В 2021 году для обязательной сдачи остаются два предмета — русский язык и математика, а также один дополнительный предмет на выбор.