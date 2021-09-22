Министерство образования края и Русское географическое общество подписали соглашение о сотрудничестве

Благодаря этому соглашению у школьников и студентов появилась возможность больше узнать о путешествиях, научных открытиях, интересных экспедициях по России, посмотреть репортажи из труднодоступных мест планеты. В этом ребятам помогут специалисты — члены Русского географического общества.

Один из самых крупных совместных проектов — Всероссийский географический диктант. Кроме того, РГО постоянно проводит конкурсы на знание культурно-исторического наследия своего региона и страны, выплачивает молодёжную стипендию. Во все эти мероприятия благодаря соглашению теперь активно будут включаться школьники и студенты Красноярья.

«Соглашение расширяет возможности взаимодействия с Русским географическим обществом при проведении выставок и конкурсов, экологических и научно-познавательных мероприятий для школьников и студентов», — сказала Светлана Маковская, министр образования Красноярского края.